Кулеба відреагував на порівняння Земаном штурму Капітолія з Майданом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 11 січня, відреагував на заяву президента Чехії Мілоша Земана, у якій той порівняв штурм Капітолія прихильниками чинного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні і Майдан в Україні.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва - президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного", - написав міністр у соцмережі Twitter.

Напередодні Земан порівняв штурм Капітолія прихильниками Трампа з Майданом в Україні. "Взагалі, я не люблю насильницьких революцій, тому, наприклад, я також не люблю Майдан. І зараз американці це мають прямо вдома", - заявив він в інтерв'ю виданню Blesk.

Критика Трампа Земаном

Крім того, Земан розкритикував Трампа. "Дональд Трамп не визнав поразки, не навчився, але ще гірше, що він закликав до акції перед та всередині Капітолія. Це непрямо спричинило смерть п'яти людей, більшість з яких були його прихильниками. Це було боягузтво політика, який йде", - вважає президент Чехії.

За словами Земана, у минулому було багато політиків, які спочатку давали надію, а потім розчарували. "Наприклад, я об'єктивно визнав, що Дональд Трамп допомагав Ізраїлю, і я є великим прихильником Ізраїлю. З іншого боку, я розкритикував його план виведення військ з Афганістану і сказав, що це відкрило шлях для талібів. Утім, я дійсно не можу згадати - хоча такі випадки безумовно були в історії, їх точно не було в американській історії - жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", - наголосив Земан.

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Нагадаємо, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників приїхати у Вашингтон на мітинг 6 січня й "показати свою силу". Того дня Конгрес США мав затвердити результати виборів президента, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Цей крок мав бути суто формальністю. Утім, згодом протест на підтримку Трампа переріс у штурм будівлі Капітолію, внаслідок його загинули п'ятеро людей - четверо протестувальників та один поліцейський - і була загроза життю політиків та поліцейських у будівлі. Тепер правоохоронці розшукують та арештовують учасників цього штурму, а демократи хочуть вже вдруге ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

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