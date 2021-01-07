 Кулеба відреагував на порівняння Земаном штурму Капітолія з Майданом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кулеба відреагував на порівняння Земаном штурму Капітолія з Майданом

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів на порівняння президентом Чехії Мілошом Земаном штурму Капітолія у Вашингтоні з Майданом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 11 січня, відреагував на заяву президента Чехії Мілоша Земана, у якій той порівняв штурм Капітолія прихильниками чинного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні і Майдан в Україні.

"Все одно, що хтось вирішив би порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом. Формально обидва - президенти Чехії, але, насправді, нічого спільного", - написав міністр у соцмережі Twitter.

Напередодні Земан порівняв штурм Капітолія прихильниками Трампа з Майданом в Україні. "Взагалі, я не люблю насильницьких революцій, тому, наприклад, я також не люблю Майдан. І зараз американці це мають прямо вдома", - заявив він в інтерв'ю виданню Blesk.

Критика Трампа Земаном

Крім того, Земан розкритикував Трампа. "Дональд Трамп не визнав поразки, не навчився, але ще гірше, що він закликав до акції перед та всередині Капітолія. Це непрямо спричинило смерть п'яти людей, більшість з яких були його прихильниками. Це було боягузтво політика, який йде", - вважає президент Чехії.

За словами Земана, у минулому було багато політиків, які спочатку давали надію, а потім розчарували. "Наприклад, я об'єктивно визнав, що Дональд Трамп допомагав Ізраїлю, і я є великим прихильником Ізраїлю. З іншого боку, я розкритикував його план виведення військ з Афганістану і сказав, що це відкрило шлях для талібів. Утім, я дійсно не можу згадати - хоча такі випадки безумовно були в історії, їх точно не було в американській історії - жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", - наголосив Земан.

Читайте також: Коментар: Дональде Трамп, геть із політики!

Нагадаємо, Трамп неодноразово закликав своїх прихильників приїхати у Вашингтон на мітинг 6 січня й "показати свою силу". Того дня Конгрес США мав затвердити результати виборів президента, на яких Трамп програв демократу Джо Байдену. Цей крок мав бути суто формальністю. Утім, згодом протест на підтримку Трампа переріс у штурм будівлі Капітолію, внаслідок його загинули п'ятеро людей - четверо протестувальників та один поліцейський - і була загроза життю політиків та поліцейських у будівлі. Тепер правоохоронці розшукують та арештовують учасників цього штурму, а демократи хочуть вже вдруге ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

Читайте також: Феномен QAnon: наймасштабніша сучасна теорія змови

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


Також за темою

Washington I Sturm gegen U.S. Capitol

Світові лідери засудили заворушення у Вашингтоні 07.01.2021

Світові лідери назвали дії прихильників Дональда Трампа, які увірвалися до Капітолія в Вашингтоні, "ганьбою" і нападом на демократію. Багато хто закликав до стриманості, закликаючи зберегти результати виборів в США.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп має піти з посади президента США в січні 2020

Дональде Трамп, геть із політики!

Після штурму Капітолія треба всіма силами унеможливити, аби Трамп міг знову піти в президенти США, вважає Інес Поль.  

Втрати енергії через застарілі передавальні електромережі становлять 6000 гігават-годин на рік

Як Україна може заощаджувати до мільярда євро щороку (відео)

Україна має величезний потенціал для енергозбереження - у грошовому вимірі до мільярда євро на рік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  