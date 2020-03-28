Земан назвав "дурістю" включення Чехії до списку "недружніх" до РФ країн

Президент Чехії Мілош Земан назвав "дурістю" рішення Росії включити Чехію до списку "недружніх" країн. "Бути ворогом завжди неправильно", - сказав Земан в інтерв'ю радіо Frekvence 1 у неділю, 16 травня.

"Це - дурість з російського боку, тому що робити ворогів з колишніх друзів - це помилка. Якщо не може бути дружби, тоді повинні бути принаймні коректні відносини", - додав він, цитує інформагентство Reuters.

Земан мав репутацію проросійського політика: він роками виступав за дружні відносини з Росією та її участь у будівництві нової АЕС у Чехії. Також він закликав уряд Чехії придбати російську вакцину від коронавірусу Sputnik V. У питанні вибухів на складах у Моравії його позиція дещо відрізняється від позиції уряду: Земан каже, що причетність російських спецслужб до вибухів - поки "лише підозра". Попри це, він підтримав вислання російських дипломатів з Праги.

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Дипломатичний конфлікт Праги та Москви

Нагадаємо, уряд Чехії звинуватив російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. У Москві називають висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними.

17 квітня Чехія оголосила про вислання з країни 18 російських дипломатів. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві. 22 квітня Прага вирішила вислати з країни ще кілька десятків російських дипломатів, а згодом попросила інші країни ЄС вдатися до такого кроку.

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На тлі цього скандалу влада Чехії також оголосила про рішення виключити "Росатом" з тендеру на розширення АЕС "Дуковани".