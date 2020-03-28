 Земан назвав ″дурістю″ включення Чехії до списку ″недружніх″ до РФ країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2021

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Земан назвав "дурістю" включення Чехії до списку "недружніх" до РФ країн

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що робити ворогів з колишніх друзів - помилка. Раніше він мав репутацію проросійського політика.

Президент Чехії Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан назвав "дурістю" рішення Росії включити Чехію до списку "недружніх" країн. "Бути ворогом завжди неправильно", - сказав Земан в інтерв'ю радіо Frekvence 1 у неділю, 16 травня.

"Це - дурість з російського боку, тому що робити ворогів з колишніх друзів - це помилка. Якщо не може бути дружби, тоді повинні бути принаймні коректні відносини", - додав він, цитує інформагентство Reuters.

Земан мав репутацію проросійського політика: він роками виступав за дружні відносини з Росією та її участь у будівництві нової АЕС у Чехії. Також він закликав уряд Чехії придбати російську вакцину від коронавірусу Sputnik V. У питанні вибухів на складах у Моравії його позиція дещо відрізняється від позиції уряду: Земан каже, що причетність російських спецслужб до вибухів - поки "лише підозра". Попри це, він підтримав вислання російських дипломатів з Праги.

Читайте також: Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже "лише про підозру" та "істерію"

Дипломатичний конфлікт Праги та Москви

Нагадаємо, уряд Чехії звинуватив російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. У Москві називають висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними.

17 квітня Чехія оголосила про вислання з країни 18 російських дипломатів. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві. 22 квітня Прага вирішила вислати з країни ще кілька десятків російських дипломатів, а згодом попросила інші країни ЄС вдатися до такого кроку. 

Читайте також: ЄС поки не має наміру висилати російських дипломатів

На тлі цього скандалу влада Чехії також оголосила про рішення виключити "Росатом" з тендеру на розширення АЕС "Дуковани". 

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