Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже "лише про підозру" та "істерію"

Після тижня мовчання щодо звинувачень у причетності спецслужб РФ до вибухів на складах боєприпасів у Моравії президент Чехії вирішив застерегти "від будь-якої з форм істерії".
Президент Чехії Мілош Земан застеріг від "будь-якої з форм істерії" у дипломатичному конфлікті його країни з Росією. Із відповідним закликом він виступив у телезверненні, оприлюдненому в неділю, 25 квітня.
За його словами, йдеться лише про "підозру" у причетності агентів спецслужб РФ до вибухів на військових складах у Врбетіце. Тому Земан вважає необхідним дочекатися результатів подальшого розслідування.
При цьому президент Чехії каже про дві "гіпотези" щодо причини вибухів. Окрім російської диверсії, він назвав можливим варіант необережного поводження з вибухівкою.
При цьому він зазначив - якщо версія про причетність Росії не буде доведена, це свідчитиме про "гру спецслужб" із серйозними наслідками для нашого внутрішньополітичного життя. "Я сподіваюся, що ми дізнаємося правду", - зазначив Земан, цитує інформагенція dpa.
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Раніше уряд Чехії звинуватив російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними.
Наприкінці минулого тижня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві. Після цього Прага вирішила вислати з країни ще кілька десятків російських дипломатів.
22 квітня Сенат Чехії підтримав резолюцію, в якій назвав вибухи 2014 року "актом державного тероризму проти однієї держави ЄС, а отже, і проти всього ЄС". За цю резолюцію проголосували 67 з 72 членів Сенату.
Сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією і скоротити кількість працівників російського посольства до одного. Сенат також закликав обговорити ситуацію навколо вибухів на рівні Ради Безпеки ООН, НАТО та ЄС і вимагати від Росії компенсацій.
Своєю чергою НАТО у своїй заяві стало на бік Чехії у дипломатичному конфлікті з Росією. Союзники Праги у Північноатлантичному альянсі висловили "глибоку занепокоєність через дестабілізуючі дії Росії, які тривають в євроатлантичному просторі", у тому числі на території НАТО, йдеться в заяві, опублікованій на сайті організації 22 квітня. Альянс також запевнив Чехію у "повній солідарності" з її позицією.