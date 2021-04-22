 Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже ″лише про підозру″ та ″істерію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2021

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Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже "лише про підозру" та "істерію"

Після тижня мовчання щодо звинувачень у причетності спецслужб РФ до вибухів на складах боєприпасів у Моравії президент Чехії вирішив застерегти "від будь-якої з форм істерії".

Президент Чехії Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан

Президент Чехії Мілош Земан застеріг від "будь-якої з форм істерії" у дипломатичному конфлікті його країни з Росією. Із відповідним закликом він виступив у телезверненні, оприлюдненому в неділю, 25 квітня.

За його словами, йдеться лише про "підозру" у причетності агентів спецслужб РФ до вибухів на військових складах у Врбетіце. Тому Земан вважає необхідним дочекатися результатів подальшого розслідування.

Земан каже про дві можливі версії вибухів

При цьому президент Чехії каже про дві "гіпотези" щодо причини вибухів. Окрім російської диверсії, він назвав можливим варіант необережного поводження з вибухівкою.

При цьому він зазначив - якщо версія про причетність Росії не буде доведена, це свідчитиме про "гру спецслужб" із серйозними наслідками для нашого внутрішньополітичного життя.  "Я сподіваюся, що ми дізнаємося правду", - зазначив Земан, цитує інформагенція dpa.

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Дипломатичний конфлікт Чехії та РФ

Раніше уряд Чехії звинуватив російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними.

Наприкінці минулого тижня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві. Після цього Прага вирішила вислати з країни ще кілька десятків російських дипломатів.

Сенат Чехії назвав дії РФ "державним тероризмом"

22 квітня Сенат Чехії підтримав резолюцію, в якій назвав вибухи 2014 року "актом державного тероризму проти однієї держави ЄС, а отже, і проти всього ЄС". За цю резолюцію проголосували 67 з 72 членів Сенату.

Сенатори закликали уряд Чехії розірвати договір про дружні відносини та співпрацю з Росією і скоротити кількість працівників російського посольства до одного. Сенат також закликав обговорити ситуацію навколо вибухів на рівні Ради Безпеки ООН, НАТО та ЄС і вимагати від Росії компенсацій.

Своєю чергою НАТО у своїй заяві стало на бік Чехії у дипломатичному конфлікті з Росією. Союзники Праги у Північноатлантичному альянсі висловили "глибоку занепокоєність через дестабілізуючі дії Росії, які тривають в євроатлантичному просторі", у тому числі на території НАТО, йдеться в заяві, опублікованій на сайті організації 22 квітня. Альянс також запевнив Чехію у "повній солідарності" з її позицією.

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