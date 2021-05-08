 ЄС поки не має наміру висилати російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

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Новини

ЄС поки не має наміру висилати російських дипломатів

У конфлікті між Чехією та Росією Євросоюз підтримує Прагу, але вважає нову висилку дипломатів РФ передчасною.

Будівля російського посольства у Празі

Будівля російського посольства у Празі

Європейський Союз не хоче продовжувати ескалацію відносин з Росією шляхом подальшої висилки її дипломатів, заявив в понеділок, 10 травня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. "Зараз продовження ескалації шляхом висилки дипломатів не стоїть на порядку денному", - відповів Боррель на запитання кореспондента DW після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Він повідомив, що перед засіданням обговорив це питання з новим міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком.

Конфлікт між Прагою і Москвою,  викликаний вибухами на складах озброєнь в Чехії, обговорювали учасники зустрічі глав держав і урядів країн ЄС 7-8 травня в Порту. "Так само, як лідери у вихідні дні, сьогодні ми запевнили Чехію в рішучій підтримці від Євросоюзу. Думаю, що всі (міністри. - Ред.) погодилися з необхідністю не продовжувати ескалацію і з тим, що ми повинні надавати рішучу підтримку, але водночас намагатися не посилювати напруженість ", - заявив глава європейської дипломатії.

В ЄС ведуть стратегічну дискусію про відносини з Росією

Боррель також закликав дочекатися результатів стратегічної дискусії про відносини між ЄС і Росією, запланованої на позачерговому саміті Євросоюзу 25 травня. Її хотіли провести ще в березні, але перенесли, оскільки саміт в Брюсселі тоді через зростання захворюваності на COVID-19 в Європі було переведено у віртуальний формат. Перед засіданням Ради ЄС міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас (Heiko Maas)  закликав Росію "повернутися до діалогу" з Євросоюзом.

Конфлікт між Чехією і Росією через вибух на складах боєприпасів

Раніше прем'єр-міністр Чехії  Андрей Бабіш попросив держави ЄС вислати "хоча б по одному російському дипломату" на знак солідарності з Прагою. Вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце в Чехії сталися в 2014 році. У квітні цього року Прага заявила, що має докази причетності до цих вибухів російської військової розвідки, відомої як ГРУ. У зв'язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів. У свою чергу Москва відкинула всі звинувачення і заявила про висилку 20 чеських дипломатів.

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