Бабіш просить країни ЄС на підтримку Чехії вислати хоча б одного дипломата РФ - ЗМІ

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав країни ЄС проявити більше солідарності із Прагою у дипломатичній суперечці з Росією та вислати з країни "щонайменше одного" російського дипломата. Про це глава уряду Чехії, як повідомляє чеське інформаційне агентство CTK, заявив у суботу, 8 травня, під час саміту ЄС, що відбувається у португальському Порту.

"Ми завжди маємо розглядати це таким чином, що кожен напад на країну-члена (ЄС. - Ред.) є нападом на всіх нас", - зазначив Бабіш. Саме тому, на його думку, кожна з країн-членів Євросоюзу також має вислати щонайменше одного російського дипломата.

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Дипломатичний конфлікт Чехії й Росії

Як повідомлялося, Прага звинуватила спецслужби РФ у вибуху на складі зброї у 2014 році, унаслідок якого загинули дві людини, і оголосила про висилку 18 співробітників посольства РФ. Москва звинувачення відкинула і відповіла висилкою 20 чехів. Згодом було оголошено, що до Росії мають повернутися з Чехії понад 60 співробітників посольства, оскільки їх у Празі було значно більше, ніж чеських представників у РФ.

Влада Чехії також оголосила про рішення виключити "Росатом" з тендеру на розширення АЕС "Дуковани".

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У США та Словаччині підтримали Прагу

Також російських дипломатів зі своїх країни вислали США, Словаччина, країни Балтії та інші держави. Крім того, ймовірну причетність шістьох росіян до чотирьох вибухів на складах зброї в Болгарії у 2011-2020 роках перевіряє болгарська прокуратура. Росія також відповіла на ці кроки висилкою дипломатів.

При цьому у державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові 2 травня висловив підтримку чеському прем'єру Андрею Бабішу у протистоянні з Росією. Блінкен наголосив на солідарності США з Чехією в тому, що стосується її мужньої відповіді на російську підривну діяльність на чеській землі, повідомили з цього приводу у Державному департаменті США.