Глава МЗС Німеччини: Росія має повернутися до діалогу з ЄС

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) вимагає від Росії відмовитися від конфронтаційного курсу з ЄС. "Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу", - сказав Маас у понеділок, 10 травня, перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

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При цьому Маас наголосив, що вкрай важливо, аби "ЄС не відхилявся зі свого шляху захисту прав людини, у тому числі в Росії", цитує інформагенція AFP. Як приклад подальшої конфронтації з боку Москви міністр вказав на запроваджену Росією заборону в'їзду для вісьмох громадян ЄС, у тому числі голови Європарламенту Давіда Сассолі та віцепрезидентки Єврокомісії Вери Юрової.

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Окрім того, упродовж кількох тижнів зберігається напруженість у відносинах між Росією та Чехією. На знак солідарності з Прагою кілька держав ЄС також вислали російських дипломатів, однак уряд Чехії розраховує на ширшу підтримку.

Питання щодо подальшої політики Євросоюзу відносно Росії буде одним із головних на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Конкретних рішень цього дня не очікують, зустріч має радше підготовчий характер до травневого саміту ЄС, на якому і планують визначитися з подальшим курсом блоку щодо Росії.