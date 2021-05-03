 Посла Росії при ЄС попередили про заходи у відповідь на заборону в′їзду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2021

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Новини

Посла Росії при ЄС попередили про заходи у відповідь на заборону в'їзду

Послу РФ при ЄС Володимиру Чижову вказали, що рішення заборонити в'їзд до Росії вісьмом громадянам ЄС є політично вмотивованим та юридично необґрунтованим.

Будівля Європейської зовнішньополітичної служби у Брюсселі

Будівля Європейської зовнішньополітичної служби у Брюсселі

Представники Єврокомісії та Європейської зовнішньополітичної служби (ЄЗС) у понеділок, 3 травня, викликали посла Росії при ЄС Володимира Чижова і вказали йому на політичну вмотивованість та юридичну необґрунтованість рішення про заборону на в'їзд до РФ вісьмом громадянам ЄС.

"Посол Чижов був проінформований про рішуче неприйняття та гостре засудження з боку інституцій ЄС та держав-членів ЄС рішення, яке було політично вмотивованим та не має жодних юридичних обґрунтувань", - йдеться у повідомленні ЄЗС.

Представники ЄС також зазначили Чижову, що Євросоюз залишає за собою право вжити заходів у відповідь.

У постійному представництві РФ при ЄС повідомили, що посол Чижов під час зустрічі надав додаткові пояснення щодо заходів, оголошених Росією 30 квітня. "Була відзначена важливість дипломатичних зусиль з виправлення нинішньої нездорової ситуації у діалозі між Москвою та Брюсселем", - йдеться у комюніке постійного представництва. 

Москва каже про відповідь на санкції ЄС через Навального

Нагадаємо, 30 квітня Росія оголосила про заборону в'їзду для голови Європарламенту Давіда Сассолі, віцепрезидентки Єврокомісії Вери Юрової і ще шістьох громадян ЄС. Москва назвала цей крок відповіддю на санкції, запроваджені ЄС проти низки високопоставлених представників РФ через ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

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Це рішення Москви засудили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), голова Європейської Ради Шарль Мішель, голова Європарламенту Давід Сассолі та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.  

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