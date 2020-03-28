ЄС: Список РФ з "недружніми" країними є кроком до ескалації

ЄС вважає "черговим кроком до ескалації" рішення Росії скласти список "недружніх" іноземних держав. Таку заяву зробив у п'ятницю, 14 травня, в Twitter голова Європейської Ради Шарль Мішель.

На його думку, таке рішення Москви "підриває дипломатичні відносини".

Мішель висловив упевненість, що зусилля "розколоти ЄС - марні" та додав, що Чехія може розраховувати на абсолютну солідарність з боку Брюсселя.

РФ закликали дотримуватися Віденської конвенції

"Ми закликаємо Росію повністю дотримуватися Віденської конвенції" про дипломатичні відносини, наголосив глава Євроради.

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Раніше, 14 травня, на офіційному російському порталі правової інформації було оприлюднено список держав, які в Москві вважають "недружніми". У цьому списку нині дві країни - США та Чехія. Документ передбачає, зокрема, що дипломатична місія Чехії в Росії матиме право приймати на роботу не більше 19 осіб, які перебувають на території РФ, посольство США - жодного.

Російські ЗМІ повідомляли, що у список "недружніх" держав також можуть потрапити Австралія, Великобританія, Канада, Латвія, Литва, Польща, Україна та Естонія.

Дипломатичні конфлікти з Росією

Дипломатичний конфлікт Росії зі США та кількома країнами Європи загострився кілька тижнів тому. Так, 17 квітнявлада Чехії повідомила про висилку 18 співробітників посольства РФ через причетність російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у Моравії в жовтні 2014 року. У відповідь РФ оголосила про випровадження 20 співробітників чеської дипломатичної місії.

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До цього, 15 квітня, США посилили санкції щодо Кремля і вислали, зокрема, десятьох російських дипломатів. У відповідь МЗС РФ заявив про висилку 10 співробітників посольства Сполучених Штатів.