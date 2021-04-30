Брюссель різко засудив заборону Росією в'їзду для вісьмох громадян ЄС

У Європейському Союзі різко відреагували на рішення російської влади заборонити в'їзд вісьмом громадянам країн-членів ЄС, серед яких голова Європарламенту Давід Сассолі та віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

У спільній заяві голови Європейської Ради Шарля Мішеля, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та голови Європарламенту Давіда Сассолі, оприлюдненій ввечері у п'ятницю, 30 квітня, це рішення "найрішучіше" засуджується. "Цей крок є неприйнятним, не має жодного правового виправдання та цілком необґрунтований", - наголошується в заяві. Він спрямований проти Європейського Союзу, а не лише окремих осіб, щодо яких запроваджено заборону.

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У заяві зазначається, що такі дії Росії є ще одним свідченням того, що Росія обрала курс на конфронтацію з ЄС замість домовленостей щодо зміни "негативної траєкторії у наших двосторонніх відносинах".

"ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у якості реакції на рішення російської влади", - підкреслюється в заяві.

Росії заборонила в'їзд вісьмом громадянам ЄС

Нагадаємо, раніше цього дня МЗС РФ повідомило про рішення закрити в'їзд у країну для вісьмох громадян країн-членів ЄС. "Міністерство закордонних справ Російської Федерації уповноважене заявити, що у відповідь на введені 2-го і 22 березня цього року Радою ЄС обмежувальні заходи щодо шести російських громадян закрито в'їзд на територію Росії (…) наступним громадянам країн-членів Євросоюзу і представникам офіційних структур ЄС", - йдеться в заяві МЗС РФ.

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Нев’їзними до Росії стали: голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах (Jörg Raupach), голова Європейського парламенту Давід Сассолі, керівник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція Оса Скотт, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова.