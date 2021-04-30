Росія заборонила в'їзд вісьмом громадянам країн ЄС

Росія закриває в'їзд в країну для восьми громадян країн-членів ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу. Про це в п'ятницю, 30 квітня, заявило міністерство закордонних справ РФ.

"Міністерство закордонних справ Російської Федерації уповноважене заявити, що у відповідь на введені 2-го і 22 березня цього року Радою ЄС обмежувальні заходи щодо шести російських громадян закрито в'їзд на територію Росії (…) наступним громадянам країн-членів Євросоюзу і представникам офіційних структур ЄС", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Нев’їзними до Росії стали: голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах (Jörg Raupach), голова Європейського парламенту Давід Сассолі, керівник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція Оса Скотт, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова.

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Заборона в'їзду для високопосадовців США

Нагадаємо, що 16 квітня Росія заборонила в'їзд вісьмом американським колишнім та нинішнім високопосадовцям. У повідомленні російського МЗС вказувалося, що ці обмеження вводять у відповідь на санкції, запроваджені адміністрацією США проти російських офіційних осіб 2 березня цього року. До російського санкційного списку потрапили генеральний прокурор США Меррік Гарланд, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, директорка національної розвідки США Евріл Хейнс, радниця президента США з внутрішньої політики С'юзан Райс, директор Федерального бюро в'язниць США Майкл Карвахаль.

Крім того, в'їзд до РФ було заборонено двом колишнім топ-чиновникам: ексраднику Дональда Трампа з питань національної безпеки Джону Болтону та колишньому директору Центрального розвідувального управління Роберту Вулсі.