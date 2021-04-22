Боррель песимістично дивиться на перспективи відносин з Росією

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель із песимізмом дивиться на перспективи покращення відносин між ЄС та Росією. "Я думаю, що нам треба готуватися до довгого важкого періоду в наших відносинах з Росією", - заявив він у середу, 28 квітня, виступаючи в Європарламенті.

При цьому Боррель нагадав про нещодавні події, як-от накопичення Росією війська на кордоні з Україною, ув'язнення російського опозиційного політика Олексія Навального, дипломатична криза у відносинах РФ та Чехії, а також потік дезінформації з Москви. "Відносини (між ЄС та РФ. - Ред.) знову на найнижчому рівні. Я бачу тривожну тенденцію: російський уряд вочевидь навмисно поглиблює конфронтацію із Заходом", - заявив верховний представник, цитує інформагенція AFP.

Про дії Росії щодо України

Зокрема, попри оголошення про відведення військ від кордону з Україною, Росія "не показує жодної готовності до завершення конфлікту", - зазначив Боррель. За його словами, на відміну від ЄС для Москви втілення мінських домовленостей "не є ключовою умовою" для покращення відносин.

Боррель наголосив, що ЄС має бути готовий до додаткової реакції, якщо Росія продовжить ескалацію або перетне "червоні лінії".

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Він також висловив упевненість, що Україна має продовжувати реформи, оскільки "немає нічого кращого у протистоянні з Росією, ніж стати країною з демократичною системою, вільною від корупції, використовуючи наші ресурси, які ми готові надати для того, щоб поліпшити якість управління країною". Глава дипломатії ЄС запевнив у участі в Кримській платформі у серпні цього року.

Переслідування Олексія Навального і конфлікт між Москвою та Прагою

Жозеп Боррель згадав також про ситуацію навколо ув'язненого опозиціонера Олексія Навального та висловив "глибоке занепокоєння" обмеженням діяльності його штабів та Фонду боротьби з корупцією.

Підозри щодо причетності Росії до вибухів на складах зброї у Чехії в 2014 році Боррель назвав "дуже серйозними". За його словами, ЄС заявив про свою "повну підтримку та солідарність" з Прагою. За прикладом Чехії кілька країн-членів ЄС також вислали російських дипломатів.

Депутати Європарламенту планують 29 квітня прийняти резолюцію щодо Росії, в якій, зокрема, хочуть закликати до невідкладного звільнення Навального та санкцій ЄС. А 25 травня лідери країн-членів ЄС обговорять подальшу стратегію об'єднання щодо Росії.