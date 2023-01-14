Вибори президента Чехії: до 2-го туру вийшли Бабіш і Павел

Колишній прем'єр-міністр Чехії, мільярдер і популіст Андрей Бабіш і ексглава військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел вийшли до другого туру виборів президента Чехії.

За результатами підрахунку понад 99 відсотків голосів виборців, у першому турі, який відбувся 13-14 січня, Павел менше ніж на пів відсотка випередив свого опонента, набравши 35,4 відсотка голосів. За Бабіша проголосувало 35 відсотка, а третє місце з 13,9 відсотком голосів посіла економістка Денуше Нерудова, повідомляє агентство Reuters.

Другий тур президентських виборів у Чехії відбудеться за два тижні, 27-28 січня. Нерудова вже визнала свою поразку, привітала Павела з виходом до другого туру та заявила про свою готовність зустрітися з ним, щоб підтримати у подальшій виборчій боротьбі проти Бабіша, якого вона назвала "великим злом".

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Термін повноважень нинішнього президента Мілоша Земана закінчується в березні. Він обіймав цю посаду з 2013 року, двічі вигравав вибори і не може брати участі в нинішніх. Президент Чехії насамперед відіграє у політичному житті країни церемоніальну роль. Однак він також формально відповідає за призначення уряду, голови центрального банку і конституційних суддів, а також є верховним головнокомандувачем країни.

9 січня Андрея Бабіша виправдали за звинуваченням у пособництві та підбурюванні до шахрайства з субсидіями ЄС. Прокуратура обвинувачувала Бабіша у шахрайстві із субсидіями від ЄС і вимагала для нього три роки позбавлення волі умовно та штраф у розмірі 410 тисяч євро. Однак суд дійшов висновку, що слідство не змогло довести факт шахрайства і виправдав мільярдера.

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