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Парламент Чехії, архівне фото
Парламент Чехії, архівне фотоФото: Getty Images/M. Cizek
ПолітикаЧехія

Парламент Чехії визнав російський режим терористичним

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Москва прагне посіяти страх і терор в Україні, атакуючи цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, вважають чеські депутати.

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Депутати нижньої палати парламенту Чехії у вівторок, 15 листопада, ухвалили резолюцію, в якій визнали "нинішній російський режим терористичним", засудили напади РФ на українську критичну інфраструктуру та відкинули претензії Росії щодо анексії регіонів східної та південної України, повідомляє Reuters.

Під час голосування документ підтримали 129 депутатів, 14 представників правопопулістської партії "Свобода і пряма демократія" проголосували "проти", ще 13 законотворців утрималися.

У резолюції Москва звинувачується у спробі посіяти страх і терор в Україні хвилею нападів на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури. Ці дії є "терористичними методами", зазначено в ній, інформує агенція dpa.

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Хто ще визнав режим в РФ терористичним

26 жовтня сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. "Володимир Путін та його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росія має бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам", - йшлося в документі, ухваленому верхньою палатою польського парламенту.

18 жовтня, підтримавши звернення Верховної Ради України до держав і міжнародних організацій, парламент Естонії ухвалив заяву, у якій оголосив російський режим терористичним, а саму РФ - державою, яка підтримує тероризм, і діям якої необхідно дати спільну відсіч.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала "нинішній російський режим терористичним".

Глава МЗС Естонії про підтримку України та Путіна в пеклі

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