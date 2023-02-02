Петр Павел закликав надавати Україні зброю "без обмежень"

Союзники мають проявляти більше сміливості щодо передачі сучасних озброєнь Києву, вважає обраний президент Чехії. Він також підтримує вступ Києва в НАТО і ЄС після закінчення війни, розв'язаної РФ.

Колишній глава військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Петр Павел, який переміг на виборах президента Чехії, вважає, що союзники повинні надати Україні всі види зброї, крім ядерної. "Коли мова йде про звичайні озброєння, я справді не бачу підстав для будь-яких обмежень", - сказав він в інтерв'ю AFP у четвер, 2 лютого.

Він зауважив, що Україні буде важко протистояти такому супротивнику, як Росія, без такої бронетехніки, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, "а може і надзвукової авіації".

На думку Павела, союзникам необхідно проявляти більше сміливості в питаннях постачань Києву сучасної зброї, адже наразі "деякі країни мають дещо стриману позицію". "Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію", - наголосив він.

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Україна вже виконала умови для вступу в НАТО

Обраний президент Чехії, який планує відвідати Київ навесні, також підтримав прагнення України вступити в Європейський Союз і НАТО після закінчення війни, розв'язаної Росією, зауваживши, що членство України в Альянсі є лише "питанням політичної волі".

"З точки зору згоди щодо цінностей, довгострокових стратегічних інтересів, технологічної сумісності між НАТО та армією України, Україна вже виконала умови (для вступу в НАТО – Ред.)", - зазначив він.

Павел додав, що враховуючи тривалість війни Росії проти України, українська армія буде "найдосвідченішою, найкраще підготовленою армією в Європі".

Коментуючи умови завершення війни, він висловив думку, що вона має закінчитися відступом Росії з України, мирними переговорами, відновленням України та розслідуванням військових злочинів. Політик також вважає за необхідне не лише підтримувати Україну, а й суворо імплементувати санкції проти РФ. "Нам доведеться вести Росію туди, не лише продовжуючи нашу підтримку України, але й дуже суворо запроваджуючи санкції проти РФ", - сказав Павел.

"Це єдиний спосіб змусити Росію усвідомити, що вона діяла всупереч нормам, і що в цивілізованому світі 21 століття навіть така велика країна, як Росія, не може ігнорувати стандарти світової спільноти", - наголосив він.

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