Президент Чехії: Україна має бути в НАТО відразу після війни
Олександр Куницький
1 год. тому
Є всі причини, чому потрібно розглядати членство України в НАТО відразу після війни, вважає обраний президент Чехії Петр Павел.
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Колишній глава військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Петр Павел, який нещодавно переміг на виборах президента Чехії, вважає, що Україні потрібно надати членство в Альянсі відразу після війни. В інтерв'ю Суспільному, опублікованому в неділю, 26 лютого, він назвав причини.
"Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО - за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни", - сказав він.
За словами Павела, Україна та Північноатлантичний альянс мають повну сумісність щодо цінностей та довгострокових стратегічних інтересів, а також Київ виконав "домашнє завдання" щодо технічної сумісності.
Єдина перешкода для членства України в НАТО - відсутність конфлікту чи територіальної суперечки, додав він. "З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї", - зауважив Павел.
Президент Чехії, який планує відвідати Київ навесні, раніше в в інтерв'ю агентству AFP зазначав, що війна має закінчитися відступом Росії з України, мирними переговорами, відбудовою України та розслідуванням воєнних злочинів.