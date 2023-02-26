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Обраний президент Чехії Петр Павел
Обраний президент Чехії Петр ПавелФото: Michaela Rihova/CTK/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Президент Чехії: Україна має бути в НАТО відразу після війни

Олександр Куницький
1 год. тому

Є всі причини, чому потрібно розглядати членство України в НАТО відразу після війни, вважає обраний президент Чехії Петр Павел.

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Колишній глава військового комітету Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Петр Павел, який нещодавно переміг на виборах президента Чехії, вважає, що Україні потрібно надати членство в Альянсі відразу після війни. В інтерв'ю Суспільному, опублікованому в неділю, 26 лютого, він назвав причини.

"Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО - за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни", - сказав він.

За словами Павела, Україна та Північноатлантичний альянс мають повну сумісність щодо цінностей та довгострокових стратегічних інтересів, а також Київ виконав "домашнє завдання" щодо технічної сумісності.

Єдина перешкода для членства України в НАТО - відсутність конфлікту чи територіальної суперечки, додав він. "З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї", - зауважив Павел.

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Зброя для України та умови завершення війни

Президент Чехії, який планує відвідати Київ навесні, раніше в в інтерв'ю агентству AFP зазначав, що війна має закінчитися відступом Росії з України, мирними переговорами, відбудовою України та розслідуванням воєнних злочинів.

Політик також вважає за необхідне передавати Україні всі види зброї, крім ядерної. На думку Павела, Україні буде важко протистояти такому супротивнику, як Росія, без бронетехніки, безпілотників, артилерії та ракет великої дальності, "а може і надзвукової авіації".

Окрім підтримки України, потрібно дуже суворо запроваджувати санкції проти РФ, аби та зрозуміла, що не можна ігнорувати стандарти світової спільноти, наголосив Павел.

Президент Чехії Петр Павел про літаки для України

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