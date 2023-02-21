Столтенберг пообіцяв Україні механізми безпеки після війни
Ксенія Польська
1 год. тому
Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї, і необхідно створити для цієї країни довгострокові механізми безпеки, визнав генсек НАТО Столтенберг після зустрічі із главою українського МЗС.
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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг наголосив, що Україну необхідно захистити від потенційного повторення російської агресії. Про це керівник військово-політичного блоку заявив на спільній пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та головою МЗС України Дмитром Кулебою у вівторок, 21 лютого, передає кореспондентка DW.
"Коли війна закінчиться, нам потрібно створити довгострокові механізми безпеки для України, - сказав Столтенберг. - Ми спостерігаємо модель російської агресії вже багато років". Він навів у приклад війну в Грузії у 2008 році, анексію Криму та війну на сході України у 2014 році, а потім і повномасштабне російське вторгнення до країни.
"Ми повинні дати зрозуміти, що майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї та гарантувати, що Росія не продовжить підривати європейську безпеку. Потрібно розірвати порочне коло російської агресії", - наголосив генсек НАТО.
Путін готує ескалацію
За його словами, ніщо не вказує на готовність Росії до перемир'я, навпаки - її президент Володимир Путін готує нові наступальні операції, мобілізує нових солдатів, стягує більше зброї до лінії фронту, а також просить військову допомогу у Північної Кореї та Ірану. "Ми стурбовані тим, що Китай може планувати надання летальної підтримки Росії", - сказав Столтенберг.
Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Боррел заявив, що Пекін запевнив його, що політика КНР - не постачати озброєння країнам, що воюють.
Крім того, генсек НАТО висловив жаль у зв'язку з наміром Росії в односторонньому порядку призупинити участь у Договорі про СНО і закликав президента РФ "ще раз обміркувати своє рішення і дотримуватися чинних договорів". "За останні роки Росія порушила та розірвала ключові угоди про контроль над озброєннями. Сьогоднішнім рішенням уся архітектура контролю над озброєннями була демонтована", - сказав він. На запитання, наскільки він стурбований цим, Столтенберг відповів: "Більше ядерної зброї та менше контролю над озброєннями роблять світ більш небезпечним".