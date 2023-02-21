Столтенберг пообіцяв Україні механізми безпеки після війни

Майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї, і необхідно створити для цієї країни довгострокові механізми безпеки, визнав генсек НАТО Столтенберг після зустрічі із главою українського МЗС.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг наголосив, що Україну необхідно захистити від потенційного повторення російської агресії. Про це керівник військово-політичного блоку заявив на спільній пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем та головою МЗС України Дмитром Кулебою у вівторок, 21 лютого, передає кореспондентка DW.

"Коли війна закінчиться, нам потрібно створити довгострокові механізми безпеки для України, - сказав Столтенберг. - Ми спостерігаємо модель російської агресії вже багато років". Він навів у приклад війну в Грузії у 2008 році, анексію Криму та війну на сході України у 2014 році, а потім і повномасштабне російське вторгнення до країни.

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"Ми повинні дати зрозуміти, що майбутнє України - в євроатлантичній сім'ї та гарантувати, що Росія не продовжить підривати європейську безпеку. Потрібно розірвати порочне коло російської агресії", - наголосив генсек НАТО.

Путін готує ескалацію

За його словами, ніщо не вказує на готовність Росії до перемир'я, навпаки - її президент Володимир Путін готує нові наступальні операції, мобілізує нових солдатів, стягує більше зброї до лінії фронту, а також просить військову допомогу у Північної Кореї та Ірану. "Ми стурбовані тим, що Китай може планувати надання летальної підтримки Росії", - сказав Столтенберг.

Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Боррел заявив, що Пекін запевнив його, що політика КНР - не постачати озброєння країнам, що воюють.

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Крім того, генсек НАТО висловив жаль у зв'язку з наміром Росії в односторонньому порядку призупинити участь у Договорі про СНО і закликав президента РФ "ще раз обміркувати своє рішення і дотримуватися чинних договорів". "За останні роки Росія порушила та розірвала ключові угоди про контроль над озброєннями. Сьогоднішнім рішенням уся архітектура контролю над озброєннями була демонтована", - сказав він. На запитання, наскільки він стурбований цим, Столтенберг відповів: "Більше ядерної зброї та менше контролю над озброєннями роблять світ більш небезпечним".

21 лютого відбулася перша зустріч у тристоронньому форматі Україна-НАТО-ЄС. Її головною темою стала логістика та координація дій України та її партнерів для прискорення процесів закупівлі та доставки озброєнь на лінію фронту.

Того ж дня, виступаючи перед Федеральними зборами, Путін знову звинуватив Захід у розв'язанні війни в Україні та пообіцяв подальшу мілітаризацію Росії.