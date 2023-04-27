Шмигаль: Київ очікує конкретики щодо НАТО на саміті в липні

Українська армія вже зараз воює за стандартами НАТО та зброєю Альянсу, наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна сподівається отримати відповідь щодо перспектив членства в Організації Північноатлантичного договору під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Про це у четвер, 27 квітня, на пресконференції у Римі заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Переконаний, що вступ України в НАТО стане надбанням для НАТО. Ми очікуємо від саміту у Вільнюсі, звісно ж, конкретики від наших партнерів та сподіваємося, що отримаємо відповіді на запитання про те, коли Україна стане членом НАТО", - сказав він.

Нині українська армія вже воює за стандартами НАТО та зброєю Альянсу, наголосив прем'єр.

Нагадаємо, Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО після того як 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін оголосив про "приєднання" частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до РФ після псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях.

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Шмигаль: Україна має свою формулу миру

Окрім того, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірні посередницькі зусилля Китаю у війні Росії проти України та досягненні миру, Шмигаль наголосив, що Україна має свою формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

"Ми чітко розуміємо наш шлях до миру - це звільнення України у кордонах 1991 року. Надання гарантій Україні від міжнародної спільноти, гарантії безпеки", - сказав він.

Лише за таких обставин буде впевненість в "стабільному тривалому мирі на європейському континенті", додав Шмигаль.

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Він також прокоментував телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном, назвавши її "надзвичайно продуктивною". Він висловив переконання, що ця розмова "відкриває новий етап нашої співпраці та відносин з Китаєм" . Зеленський та Сі розмовляли вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.