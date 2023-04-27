Члени НАТО передали Києву майже всю обіцяну техніку - генсек
Тетяна Кирилюк
25 хв. тому
Країни-члени НАТО передали Києву 1550 одиниць броньованої техніки та 230 танків для формування підрозділів і допомоги у відбитті території, захопленої військами РФ, повідомив Єнс Столтенберг.
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Держави-члени Оранізації Північноатлантичного договору (НАТО) передали Україні майже всю обіцяну бойову техніку. Про у четвер, 27 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляють Reuters і AFP.
"Понад 98 відсотків бойових машин, обіцяних Україні, були поставлені", - сказав Столтенберг, виступаючи на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.
Зокрема, союзники та партнери по НАТО надали Україні 1550 броньованих машин і 230 танків для формування підрозділів і допомоги у відбитті території, захопленої військами РФ, зазначив Столтенберг.
"Загалом ми підготували та спорядили понад дев'ять нових українських бронетанкових бригад. Це ставить Україну в сильну позицію, щоб продовжити повернення окупованих територій", - сказав Столтенберг. Читайте також: Данілов: Україна почне контрнаступ, коли буде готова
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