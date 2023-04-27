Члени НАТО передали Києву майже всю обіцяну техніку - генсек

Країни-члени НАТО передали Києву 1550 одиниць броньованої техніки та 230 танків для формування підрозділів і допомоги у відбитті території, захопленої військами РФ, повідомив Єнс Столтенберг.

Держави-члени Оранізації Північноатлантичного договору (НАТО) передали Україні майже всю обіцяну бойову техніку. Про у четвер, 27 квітня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляють Reuters і AFP.

"Понад 98 відсотків бойових машин, обіцяних Україні, були поставлені", - сказав Столтенберг, виступаючи на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем.



Зокрема, союзники та партнери по НАТО надали Україні 1550 броньованих машин і 230 танків для формування підрозділів і допомоги у відбитті території, захопленої військами РФ, зазначив Столтенберг.

"Загалом ми підготували та спорядили понад дев'ять нових українських бронетанкових бригад. Це ставить Україну в сильну позицію, щоб продовжити повернення окупованих територій", - сказав Столтенберг.

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Столтенберг привітав телефонну розмову Зеленського та Сі

Окрім того, генсек НАТО зазначив, що вітає телефонну розмову, що відбулася напередодні між президентом України Володимиром Зеленським та китайським лідером Сі Цзіньпіном. Утім, це не змінює того факту, що Пекін досі не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, наголосив він.

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Під час першої з початку повномасштабної війни годинної телефонної розмови Зеленський та Сі обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин, повідомляється на офіційному сайті президента України. "Окрему увагу було приділено шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський висловив сподівання на активну участь Китаю у зусиллях щодо відновлення миру.