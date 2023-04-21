Генсек НАТО виступає за переговори про винищувачі для Києва

За словами Єнса Столтенберга, більш нагальним питанням наразі є озброєння України, а не вступ країни до Альянсу.
https://p.dw.com/p/4QP41
Реклама
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що хоче, аби країни-члени Альянсу продовжили переговори про постачання Україні винищувачів західного виробництва. Про це він заявив перед черговою зустріччю західних союзників на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині у п'ятницю, 21 квітня, повідомляє dpa.
Він наголосив, що наразі більш нагальним є надання Україні зброї, ніж обговорення її потенційного вступу до НАТО.
"Якщо Україна не переможе як суверенна незалежна держава в Європі, немає сенсу обговорювати членство", - зазначив Столтенберг.
Столтенберг у Києві заявив, що місце України - в НАТО
Втім, напередодні, 20 квітня, Єнс Столтенберг вперше від початку повномасштабного вторгення РФ відвідав Україну. На спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленський він заявив, що питання членства України в Альянсі та гарантій її безпеки на шляху до цього стануть важливим елементом порядку денного саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року.
"Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", - заявив вчора Столтенберг.
Він також зауважив, що також зауважив, що обговорив з Зеленським довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.