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Єнс Столтенберг
Єнс СтолтенбергФото: Heiko Becker/REUTERS
ПолітикаСвіт

Столтенберг впевнений в успішному контрнаступі ЗСУ

Анастасія Шепелева
38 хв. тому

Генсек НАТО висловив упевненість, що із допомогою західної зброї Україна під час контрнаступу зможе звільнити ще більше захоплених військами РФ територій.

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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг упевнений в тому, що Україна зможе відбити у військ РФ більше територій під час довгоочікуваного контрнаступу. Про це він заявив у п'ятницю, 21 квітня, за підсумками зустрічі Контактної групи з оборони України, більш відомої як формат "Рамштайн", повідомляє AFP.

Відповідаючи на питання, чи має Київ все необхідне для успішного контрнаступу, Столтенберг сказав: "Я впевнений, що тепер вони зможуть звільнити ще більше територій".

Представники близько 50 країн зустрілися в Німеччині, щоб проаналізувати "всі різні можливості, системи, постачання, які потрібні українцям для того, щоб мати змогу відвоювати більше територій", пише AFP.

Столтенберг приєднався до переговорів на авіабазі Рамштайн після поїздки до Києва 20 квітня, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер тоді звернувся до генсека НАТО з проханням "допомогти подолати стриманість партнерів" у постачанні Україні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки.

Досі союзники передали Києву лише винищувачі радянських часів МіГ-29та не ухвалили позитивного рішення щодо  надання більш сучасних західних літаків, як-от американських F-16.

Пісторіус: Завтра розпочнеться навчання ЗСУ на Leopard 1

Водночас днями Київ заявив, що отримав системи ППО Patriot, які вважаються одними з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Також західні партнери передали на озброєння України сучасні бойові танки, артилерію та багато інших засобів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) після засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що союзники не відступлять із підтримкою України. Зокрема, він зазначив, що вже 22 квітня розпочнеться навчання 100 українських військових на танках Leopard 1 німецького виробництва.

Разом з Данією та Нідерландами ФРН надасть Києву до 80 танків Leopard 1 з середини цього року, додав Пісторіус.

Пілот українського винищувача про переваги F-16

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