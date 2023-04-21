Столтенберг впевнений в успішному контрнаступі ЗСУ

Генсек НАТО висловив упевненість, що із допомогою західної зброї Україна під час контрнаступу зможе звільнити ще більше захоплених військами РФ територій.
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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг упевнений в тому, що Україна зможе відбити у військ РФ більше територій під час довгоочікуваного контрнаступу. Про це він заявив у п'ятницю, 21 квітня, за підсумками зустрічі Контактної групи з оборони України, більш відомої як формат "Рамштайн", повідомляє AFP.
Відповідаючи на питання, чи має Київ все необхідне для успішного контрнаступу, Столтенберг сказав: "Я впевнений, що тепер вони зможуть звільнити ще більше територій".
Представники близько 50 країн зустрілися в Німеччині, щоб проаналізувати "всі різні можливості, системи, постачання, які потрібні українцям для того, щоб мати змогу відвоювати більше територій", пише AFP.
Пісторіус: Завтра розпочнеться навчання ЗСУ на Leopard 1
Водночас днями Київ заявив, що отримав системи ППО Patriot, які вважаються одними з найсучасніших систем протиповітряної оборони. Також західні партнери передали на озброєння України сучасні бойові танки, артилерію та багато інших засобів.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) після засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що союзники не відступлять із підтримкою України. Зокрема, він зазначив, що вже 22 квітня розпочнеться навчання 100 українських військових на танках Leopard 1 німецького виробництва.
Разом з Данією та Нідерландами ФРН надасть Києву до 80 танків Leopard 1 з середини цього року, додав Пісторіус.