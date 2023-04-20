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Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг (фото - з архіву)Фото: ANDRE PAIN/AFP
ПолітикаУкраїна

Генсек НАТО Столтенберг приїхав у Київ

Віолетта Чайковська
1 год. тому

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув в Україну з неанонсованим візитом 20 квітня - напередодні зустрічі в форматі Рамштайн. Це перший його приїзд до Києва з початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ.

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг прибув у четвер, 20 квітня, в Україну.

Візит Столтенберга офіційно не анонсувався. Однак близько 11 ранку в українських ЗМІ почали з'являтися світлини генсека в Києві. Міжнародна агенція Reuters підтверджує, що фото - актуальні.

Це перший приїзд Столтенберга в Україну з початку повномасштабної війни, розв'язаної проти неї Росією, зауважує AFP.

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Візит напередодні "Рамштайну-11"

Завтра, 21 квітня, Столтенберг візьме участь в 11-му засіданні Контактної групи з допомоги Україні, більше відомою під назвою "Рамштайн". Вона пройде в очному форматі у Німеччині.

Як повідомляло днями Financial Times (FT) із посиланням на джерела, українські посадовці проситимуть у партнерів на зустрічі зенітно-ракетні комплекси та боєприпаси до них напередодні запланованого контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ).

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Україна очікує запрошення в НАТО в липні

В липні у Вільнюсі пройде саміт НАТО. Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського взяти особисту участь в ньому.

У Києві вже заявили, що після подання заявки на пришвидшений вступ очікують запрошення приєднатися до складу Альянсу. Хазяйка саміту Литва також заявила, що однією з цілей зустрічі визначає запрошення Україні стати членом НАТО.

За даними FT, вступ України в умовах війни серйозно не обговорюється союзниками, водночас зростає кількість країн-прибічниць того, щоби запропонувати Києву на саміті дорожню карту "політичного шляху" до членства.

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