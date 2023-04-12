ЗСУ можуть розпочати контрнаступ влітку - Шмигаль

Міжнародні партнери не кваплять Україну з початком наступальних дій, зауважив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, Київ все ще очікує від союзників "більше військового потенціалу".
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Контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) для звільнення окупованих Росією територій може розпочатися влітку, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю американському виданню The Hill, уривки з якого опублікували у вівторок, 11 квітня.
Прем'єр зауважив, що найбільше очікувань щодо початку наступальних дій ЗСУ є всередині України, в той час як міжнародні партнери не кваплять Київ з їхнім стартом. "Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоби йти в контрнаступ, потрібно бути готовим на 100 і навіть більше відсотків", - додав він.
Вплив "витоку документів США" на контрнаступ
На запитання, як оприлюднення в інтернеті "документи американської розвідки" вплинуть на планування контрнаступу ЗСУ, Шмигаль наголосив, що "Україна звільнить свої землі".
"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка", зауважив він.
Напередодні, коментуючи "витік документів", заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.
За її словами, плани української армії тримаються у секреті, тому будь-які "витоки" інформації є лише припущеннями.