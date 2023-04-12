ЗСУ можуть розпочати контрнаступ влітку - Шмигаль

Міжнародні партнери не кваплять Україну з початком наступальних дій, зауважив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, Київ все ще очікує від союзників "більше військового потенціалу".

Контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) для звільнення окупованих Росією територій може розпочатися влітку, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю американському виданню The Hill, уривки з якого опублікували у вівторок, 11 квітня.

Прем'єр зауважив, що найбільше очікувань щодо початку наступальних дій ЗСУ є всередині України, в той час як міжнародні партнери не кваплять Київ з їхнім стартом. "Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоби йти в контрнаступ, потрібно бути готовим на 100 і навіть більше відсотків", - додав він.

Вплив "витоку документів США" на контрнаступ

На запитання, як оприлюднення в інтернеті "документи американської розвідки" вплинуть на планування контрнаступу ЗСУ, Шмигаль наголосив, що "Україна звільнить свої землі".

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка", зауважив він.

Раніше американське видання The Washington Post писало з посиланням на злиті в мережу "секретні документи" з оцінками американської розвідки, що США не очікують від України значних територіальних здобутків під час контрнаступу.

Своєю чергою американський телеканал CNN стверджував із посиланням на українські джерела, що через "витік" Україні довелося змінити деякі військові плани.

Контрнаступ можуть коментувати три особи

Напередодні, коментуючи "витік документів", заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

За її словами, плани української армії тримаються у секреті, тому будь-які "витоки" інформації є лише припущеннями.

Наразі жоден з вказаних посадовців не робив заяв щодо термінів контрнаступу, однак Зеленський наприкінці березня зауважував, що Україна поки що не може почати наступальні дії через брак бойової техніки та боєприпасів.

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