  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Українська військова техніка на Донеччині
Контрнаступ ЗСУ може розпочатися влітку, стверджує Денис Шмигаль.Фото: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ЗСУ можуть розпочати контрнаступ влітку - Шмигаль

Степан Смишляєв
1 год. тому

Міжнародні партнери не кваплять Україну з початком наступальних дій, зауважив Денис Шмигаль. За словами прем'єр-міністра, Київ все ще очікує від союзників "більше військового потенціалу".

https://p.dw.com/p/4Pvka

Контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ) для звільнення окупованих Росією територій може розпочатися влітку, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю американському виданню The Hill, уривки з якого опублікували у вівторок, 11 квітня.

Прем'єр зауважив, що найбільше очікувань щодо початку наступальних дій ЗСУ є всередині України, в той час як міжнародні партнери не кваплять Київ з їхнім стартом. "Всі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоби йти в контрнаступ, потрібно бути готовим на 100 і навіть більше відсотків", - додав він.

Вплив "витоку документів США" на контрнаступ

На запитання, як оприлюднення в інтернеті "документи американської розвідки" вплинуть на планування контрнаступу ЗСУ, Шмигаль наголосив, що "Україна звільнить свої землі".

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніка", зауважив він.

Раніше американське видання The Washington Post писало з посиланням на злиті в мережу "секретні документи" з оцінками американської розвідки, що США не очікують від України значних територіальних здобутків під час контрнаступу. 

Своєю чергою американський телеканал CNN стверджував із посиланням на українські джерела, що через "витік" Україні довелося змінити деякі військові плани.

Контрнаступ можуть коментувати три особи

Напередодні, коментуючи "витік документів", заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що офіційно говорити про плани ЗСУ можуть лише три людини: президент Володимир Зеленський, головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков.

За її словами, плани української армії тримаються у секреті, тому будь-які "витоки" інформації є лише припущеннями.

Наразі жоден з вказаних посадовців не робив заяв щодо термінів контрнаступу, однак Зеленський наприкінці березня зауважував, що Україна поки що не може почати наступальні дії через брак бойової техніки та боєприпасів.

Читайте також: Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

Чи готові ЗСУ йти у контрнаступ: де і коли?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прокурор з воєнних злочинів на тлі зруйнованого будинку

Єрмак після нового відео страти: За все буде відповідь

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Карикатура: Статуя Свободи прикриває рукою трубу, що тече, з написом "USA secret"

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Конфлікти17 год. тому
external

Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"

Українські шахтарі в часи війни: "Працюємо на оптимізмі"

Суспільство19 год. тому02:01 хв.
Буксирована гаубиця М777 у США (архівне фото)

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Яку зброю Україна отримує від Заходу

Конфлікти19 год. тому19 фото
external

Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі

Заміновані села на Харківщині: що робити з мінами на городі

Суспільство11 квітня 2023 р.02:27 хв.
Атомна електростанція Isar 2 у Німеччині

Німеччина закриває АЕС: влада - за, населення - проти

Німеччина закриває АЕС: влада - за, населення - проти

Політика11 квітня 2023 р.
external

Чому ЄС гальмує зі вступом України та обіцяною підтримкою

Чому ЄС гальмує зі вступом України та обіцяною підтримкою

Політика10 квітня 2023 р.13:14 хв.
На головну сторінку