Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

За інформацією телеканалу CNN, Київ вже скоригував свої плани контрнаступу через витік секретних документів американської розвідки. Це заперечують і українські чиновники, і опитані DW експерти.

Витік даних американської розвідки, про який широкому загалу стало відомо минулого тижня, в американських ЗМІ називають найбільшим за останні кілька років. Велика частка оприлюднених матеріалів прямо чи опосередковано стосується війни Росії проти України. Зокрема, у них містяться дані про поставки західної військової допомоги, вразливість української протиповітряної оборони та чисельність українських військових підрозділів на фронті.

За даними джерел телеканалу CNN у Києві, через витік секретних документів Україна вже нібито змінила деякі свої військові плани. І поки офіційний Київ заперечує цю інформацію та запевняє у тому, що витік не вплине насамперед на плани контрнаступу української армії, у Вашингтоні проводять кримінальне розслідування та заявляють про "великий ризик", який цей злив може становити для національної безпеки США.

Україна запевняє, що витік не вплинув на плани

Як заявив агентству Reuters радник голови Офісу президент України Михайло Подоляк, стратегічні плани України залишалися незмінними, але більш конкретні тактичні плани завжди корегувалися. "Є стратегічні завдання - вони незмінні. Але оперативно-тактичні сценарії постійно уточнюються, виходячи з оцінки ситуації на полі бою, ресурсного забезпечення, даних розвідки про ресурси противника тощо. Зараз неможливо здійснити переоцінку планів, тому що вони тільки розробляються", - пояснив Подоляк.

У вівторок, 11 квітня, він наголосив у своєму дописі у Twitter: "Нам потрібно менше роздумів про "витоки", а більше зброї дальнього радіусу дії, щоб належним чином завершити війну і змусити РФ зіткнутися з реальністю".

Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, коментуючи витік даних, наголосив, що Київ працює над власними військовими планами і що "думка людей, які не мають до цього жодного відношення, нас не цікавить". "Коло осіб, які володіють інформацією, вкрай є обмеженим", - запевнив він.

Чи вплине витік на контрнаступ ЗСУ?

У тому, що витік розвідданих може вплинути на плани контрнаступу України, сумніваються й опитані DW експерти. Головний редактор спеціалізованого українського видання Defense Express Олег Катков насамперед наголошує на тому, що у цих витоках відсутня інформація, яка об'єктивно становить загрозу. "Зміст документів нагадує не реально секретну інформацію, а "аналітичку" для людей, які мають приблизне уявлення про те, що відбувається. В таких документах зазвичай не міститься чогось такого, що є секретним, тому що повноцінна секретність - коли присвоюється індекс секретності якомусь документу - передбачає те, що цей документ не полишає не те що межі установи, він не циркулює навіть по кабінетах цієї установи", - пояснює експерт у розмові з DW.

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Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан також вказує на те, що значна частина "злитої" інформації була раніше у вільному доступі й насправді не є таємною. А відтак вона, на його переконання, не могла жодних чином вплинути на контрнаступальні плани Києва. "Найімовірніше, це просто документи, які було зібрано для якихось брифінгів, або для введення в інформаційне поле великої кількості людей", - сказав експерт в інтерв'ю DW. Він припускає, що на документах було поставлено грифи секретності попри те, що жодної секретності ця інформація не містить. Він переконаний, що "жодної проблеми" цей виток не завдав.

Звідки витік і кому він вигідний?

Як зазначає Олег Катков, проблема подібних витоків полягає у тому, що джерело походження інформації та її саму неможливо верифікувати. А тому він не виключає, що витік може насправді бути масштабною дезінформаційною кампанією за участі "наших союзників", аби збити з пантелику російське військове керівництво. "Наприклад, щодо оцінок можливостей українського контрнаступу, кількості техніки, яка передається партнерами", - пояснює Катков, додаючи, що це лише одна з багатьох можливих версій як джерела, так і мотивів появи витоку.

Утім, експерт сумнівається, в Росії сприймають подібні витоки як серйозне джерело. "Ця інформація в РФ не розглядається фахівцями як верифікована, вона приймається до уваги безпосередньо, це безумовно, але не є основним джерелом інформації", - зауважив він. За його словами, російська розвідка має значно більші потужності для збирання інформації, ніж подібні витоки. Жодної інформацію, яку б російські військові та спецслужби не могли отримати через власні канали, у витоках немає, каже Катков.

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Натомість Роман Світан переконаний, що витік документів є інформаційно-психологічною операцією (ІПСО. - Ред.) російських спецслужб, яку було проведено вкрай незграбно. І тому, на його думку, Україна змогла обернути його на власну користь. "Вони (документи. - Ред.) посилюють нашу підтримку, тобто підтримку наших старань. І, природно, збільшують підтримку, яку можуть надати нам наші партнери", - наголосив Світан.

При цьому він аргументує тим, що публікація обсягів поставок партнерами озброєнь Києву чинить тиск на саму РФ. "Тобто я не заздрю жодній армії, яка побачила ці цифри, реальні цифри тих поставок озброєнь, які висипаються цій армії на голову. Бо росіяни, я так розумію, вигадували ІПСО в один бік, а отримали сивину для своєї армії вже з іншого боку, не продумали повністю всю операцію", - вказує експерт.