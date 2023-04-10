CNN: Деякі злиті в мережу таємні документи США - автентичні

Опубліковані в інтернеті "документи" засвідчили, що США збирають розвідувальні дані, зокрема, в Україні, Південній Кореї та Ізраїлі. Деякі з цих документів вже викликали обурення в країн-партнерів.

Таємні документи міністерства оборони США, оприлюднені в інтернеті, свідчать, що Вашингтон шпигує як за противниками, так і за союзниками, написало в неділю, 9 квітня, американське видання CNN .

Як ідеться в матеріалі, деякі з цих документів, які офіційні особи США називають автентичними, викривають масштаби прослуховування ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну. Інші - засвідчують наскільки глибоко американська розвідка проникла в російське міністерство оборони та приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер", водночас компрометуючи як людей, що надають дані, так і канали, якими перехоплюють комунікації.

Читайте також: NYT: В інтернеті виклали нові "таємні документи" США

Україні довелося змінити військові плани

Зокрема, частина оприлюднених документів розкриває ключові слабкості українського озброєння, протиповітряної оборони, розмірів і готовності батальйонів, пише видання. Посилаючись на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, CNN стверджує, що після витоку, який стався напередодні запланованого контрнаступу українських Збройних сил, "Україна вже змінила деякі свої військові плани".

Один з документів демонструє, що США шпигували за Зеленським. І хоча в української сторони це не викликало здивування, джерело в оточенні президента України зазначило в розмові з виданням, що сам факт витоку цієї інформації "глибоко розчаровує".

Також в оприлюднених паперах міститься інформація про втрати України та Росії у війні. Згідно з одним із документів, станом на лютий російські втрати становили від 190 до 223 тисяч, із яких 43 тисячі - вбитими, а українські - від 125 до 131 тисячі, з яких 17,5 тисяч - убитими.

Інший документ свідчить, що небажання США надавати Україні далекобійну зброю може бути пов'язане з оцінками розвідки, що Китай може використати українські удари по цілях у глибині РФ "як можливість представити НАТО агресором, і може збільшити свою допомогу Росії".

Читайте також: Подоляк: Витік "документів" про контрнаступ - інформаційна гра РФ

Обурення Південної Кореї та Ізраїлю

Оприлюднена інформація щодо інших союзників також частково стосується війни в Україні. Один з документів "надзвичайно детально" описує розмову південнокорейських високопосадовців щодо запиту США на боєприпаси для України. Вони стурбовані тим, що це порушить політику Південної Кореї щодо відмови від постачання летальної допомоги країнам, які перебувають у стані війни. Як варіант для обходу цієї політики пропонується продати боєприпаси Польщі.

Цей витік нібито викликав суперечки в Сеулі, тож офіційні особи Південної Кореї планують підняти це питання з Вашингтоном.

У документі під назвою "Ізраїль: шляхи надання летальної допомоги Україні" йдеться, що Єрусалим "імовірно, розгляне можливість надання летальної допомоги під посиленням тиску США або передбачуваним погіршенням" своїх відносин з Росією. Однак більше обурення в Ізраїлі викликали інші розвідувальні дані США, в яких стверджується, що ізраїльська розвідка "Моссад" заохочувала протести проти уряду Біньяміна Нетаньяху, які тривають з січня. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю назвав цей звіт "брехливим і безпідставним".

США оцінять вплив на стосунки з партнерами

Окрім уже розпочатого розслідування щодо витоку, Вашингтон збирається вивчити, як він може вплинути на "національну безпеку США, а також на союзників і партнерів", повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, яка заявила, що документи, "як видається, містять чутливі та дуже секретні матеріали".

Свої оцінки проводять і союзники США, намагаючись визначити, чи не були скомпрометовані витоком їхні розвідувальні джерела. "Ми очікуємо, що США поділяться з нами оцінкою збитків найближчими днями, але ми не можемо чекати їхньої оцінки. Зараз ми робимо свою", - зазначив чиновник з країни розвідувального альянсу "П'ять очей" (FVEY), до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США.

Представник іншої країни з цього альянсу висловив занепокоєння з приводу витоку інформації про війну в Україні, яка заважає країні на полі бою. Зокрема, він звернув увагу на документ під назвою "Росія-Україна: битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року". "Україні буде важко досягти здобутків, але публічне оприлюднення приватної оцінки США, яка вказує на ймовірний річний "глухий кут" не є помічним", - обурився він.