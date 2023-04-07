У мережу злили секретні документи НАТО щодо війни в Україні

У соцмережі потрапили таємні військові документи з планами США і НАТО щодо нарощування ЗСУ перед контрнаступом, пише The New York Times. Пентагон уже проводить розслідування. Є підозри в дезінформаційній кампанії Кремля.

Міністерство оборони США (Пентагон) почало розслідування витоку засекречених документів із планами щодо нарощування потужностей української армії напередодні запланованого контрнаступу, повідомило в ніч на п'ятницю, 7 квітня, американське видання The New York Times (NYT).

Документи з'явилися в соціальних мережах Twitter і Telegram цього тижня. Представники адміністрації президента США Джо Байдена намагалися їх видалити, але станом на вечір четверга їм це не вдалося, пише NYT .

Документи не містять конкретних планів бойових дій, наприклад, як, коли і де Україна збирається розпочати наступ. Водночас вони дають розуміння американського та українського бачення щодо потреб Збройних сил України (ЗСУ) станом на 1 березня для проведення контрнаступу.

Що міститься в документах

Втім, як ідеться в публікації, для досвідчених російських військових документи можуть мати багато підказок. Наприклад, у них є інформація про рівень витрат боєприпасів для HIMARS.

З одного з документів зрозуміло що США й інші союзники в НАТО навчають та оснащують дев'ять бригад. Шість з них будуть готові до 31 березня, решта - до 30 квітня. Загальна кількість техніки, необхідної для них, становить понад 250 танків і понад 350 одиниць механізованої техніки.

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Документи частково змінені

Документи вибірково змінені. Так, в одному з них ідеться, що Росія втратила від 16 до 17,5 тисячі солдатів, а Україна нібито 71,5 тисячі. Однак Пентагон та інші аналітики рахували, що Росія понесла значно більші втрати - близько 200 тисяч убитими та пораненими, тоді як Україна - понад 100 тисяч. Ці змінені документи активно поширюють російські провладні канали. Все це наштовхує аналітиків на думку про дезінформаційну кампанію Кремля.

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Тим не менше, частина документів виглядає автентично і може надати РФ цінну інформацію про графіки поставок зброї, нарощування українських сил та інші військові подробиці, пише NYT. Видання зауважує, що витік документів є "великою перемогою Москви", адже до того Росія відставала від США у зборі розвідувальної інформації в Україні.

Вплив витоку

Оцінити вплив оприлюднення документів на бойові дії на фронті зараз і в найближчі місяці - важко, зауважує NYT. Водночас видання додає, що подібний витік неодмінно зашкодить обміну розвідувальними даними між Україною та США.

"Протягом всієї війни Сполучені Штати надавали Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли російської військової лінії. Така розвідка в режимі реального часу дозволила українцям наносити точні удари по російських військах, вбивати високопоставлених генералів і примушувати РФ до переміщення запасів боєприпасів далі від лінії фронту", - йдеться в матеріалі.

Напередодні, 6 квітня, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що інформацією про те, де, коли і як розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше п'яти людей на планеті. Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр стверджувала, що ще жодного разу не було витоку правдивої інформації щодо військових планів України.

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Чи готові ЗСУ йти у контрнаступ: де і коли? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video