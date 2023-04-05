Україна готує 40 тисяч бійців для контрнаступу - Reuters

В рамках кампанії з набору добровольців "Гвардія наступу" Україна залучила 40 тисяч добровольців. Серед них 2,5 відсотка складають жінки.

Збройні сили України готують вісім нових штурмових бригад загальною чисельністю 40 тисяч осіб для контрнаступу, який має розпочатися найближчим часом. Про це повідомило у середу, 5 квітня, агентство Reuters з посиланням на українських військових.

За даними агентства, ці підрозділи складаються з мотивованих добровольців, які прийшли у військо в рамках кампанії з набору бійців під назвою "Гвардія наступу". Цю кампанію запустило міністерство внутрішніх справ України на початку лютого. Нові бригади мають назви: "Буревій", "Спартан", "Червона калина", "Рубіж", "Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон" і "Азов".

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Як зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, серед новобранців - як колишні військові та поліцейські, так і люди без бойового досвіду. При цьому жінки складають 2,5 відсотка особового складу восьми бригад. За його словами, колишніх військових можна підготувати за два місяці, а людей без досвіду - за чотири.

Для Києва багато залежить від контрнаступу, зазначає агентство. Невдала спроба повернути захоплені Росією території може послабити оптимізм ключових західних партнерів України та змусити їх підштовхувати Київ до переговорів із Москвою.

Нагадаємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не може контрнаступати через брак бойової техніки та боєприпасів.

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