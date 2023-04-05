Контрнаступ ЗСУ і погода: прогноз метеоролога із США

Від того, коли і де в Україні завершиться розтань, через яку військова техніка застрягає в багні, залежить успіх контрнаступу ЗСУ. Американський метеоролог аналізує погоду в надії допомогти українським солдатам.

"Коли скінчиться сезон бездоріжжя в Україні" - це питання зараз хвилює експерта-метеоролога зі США Девіда Хелмса чи не найбільше. Ветеран американських повітряних сил сидить у себе вдома у штаті Вірджинія, але думками він із українськими військовими на фронті.

На прохання DW він проаналізував погодну ситуацію в Україні. Лютий і березень були приблизно на два градуси теплішими, ніж попередні місяці, каже Хелмс. А це, за його словами, означає, що розтань розпочалася цього року в Україні дещо раніше. "Тобто ми вже могли спостерігати якоюсь мірою певне осушення ґрунту в скромних масштабах. Передусім на півдні, меншою мірою - на півночі та сході", - каже Хелмс.

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Метеоролог на пенсії аналізує погоду в Україні під час війни та оприлюднює свої прогнози в соцмережах під хештегом #NAFOWeather.

Він один із багатьох волонтерів з усього світу, які підтримують Україну в боротьбі з російськими нападниками. "Для мене це просто люди, які цікавляться Україною та допомагають чим лише можуть", - каже Хелмс, який називає себе одним із них.

Приміром, він повідомляє, коли "будуть оптимальні можливості для оптичної супутникової розвідки", тобто коли небо безхмарне, аби фото з орбіти Землі були якомога якіснішими. Інші активісти тоді замовляють знімки у приватних компаній на кшталт Maxar та надають їх українським військовим на фронті.

Розтань - кліматична особливість України

У ці тижні прогнози Хелмса мають особливе значення. Той, хто зможе передбачити кінець сезону багнюки в різних регіонах України, наближається до відповіді на запитання, коли Україна може перейти до контрнаступу за участі західної зброї, про надходження якої регулярно повідомляють у Києві.

Американський метеоролог на пенсії Девід Хелмс Фото: DW

У період розтані навесні неасфальтовані дороги та поля в Україні стають непрохідними для військової техніки. Із підвищенням рівня вологості верхній шар ґрунту дуже швидко перетворюється на багнюку. "Усю зиму збиралася волога у вигляді снігу на поверхні, а верхній шар ґрунту був переважно промерзлим, хоча цієї зими через зміну клімату він на певний період танув", - пояснює Хелмс. Це пов'язано з географічними особливостями багатьох місцевостей у Східній Європі та якостями ґрунтів. Там, де рельєф рівнинний, а серед ґрунтів переважає чорнозем, період розтані спостерігається особливо виразно. В Україні це стосується передусім півдня країни.

Вирішальна не лише погода, але й військова техніка

Колишній метеоролог Хелмс раніше працював, зокрема, на Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, де опікувався гідрологічними наслідками зміни клімату, а саме змінами якостей ґрунтів. Тобто якраз тим, що актуально зараз для перебігу війни в Україні.

Якщо говорити про вплив розтані на проходимість техніки, то справа не лише в ґрунтах, але й у самій техніці, яку використовують для наступальних операцій, зауважує Хелмс. Простими словами: залежно від того, наскільки важкими є танки чи БМП і скільки людей вони перевозять, вони можуть або застрягнути в багнюці, або ні.

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Стосовно ситуації на фронті в Україні Хелмс прогнозує: з 1 травня і пізніше "кліматологія вологості ґрунтів та кліматологія втрати ґрунтами вологи суттєво посилюватиметься". Його оцінка: ґрунти на півдні Україні почнуть висихати, вже починаючи з середини квітня. У Донецькій області - за два тижні після цього, а починаючи з середини травня - і на Луганщині.

А це означає: теоретично українська армія може розпочати контрнаступ у напрямку Мелітополя на півдні, поки російські танки на сході ще стоятимуть у багнюці.