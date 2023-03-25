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Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Україна не може почати наступ через брак зброї - Зеленський

Ольга Журавльова | Валерій Сааков
29 хв. тому

ЗСУ бракує техніки та боєприпасів, через це українські військові поки не починають наступ, пояснив Володимир Зеленський.

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Україна поки що не може контрнаступати через брак бойової техніки та боєприпасів, про що розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun, опублікованому в суботу, 25 березня.

"Ми поки що не можемо почати. Без танків, артилерії та HIMARS ми не можемо відправити наших хоробрих солдатів на фронт", - цитує Зеленського "Інтерфакс-Україна". Президент назвав воєнну ситуацію на сході України "не дуже гарною" і вказав на брак боєприпасів як одну з головних перешкод для українського контрнаступу. Глава української держави зазначив, що російські війська щодня витрачають приблизно втричі більше боєприпасів, ніж українські Сили оборони. "Ми чекаємо надходження боєприпасів від наших країн-партнерів", - сказав він.

"Якщо є політична воля, можна знайти способи допомогти нам. Ми перебуваємо у стані війни і не можемо чекати", - додав Зеленський, закликавши партнерів до якнайшвидшого збільшення допомоги.

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Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому аналітичному огляді звертав увагу на те, що в російському інформаційному просторі дедалі частіше лунають заяви впливових осіб про можливий контрнаступ Збройних сил України

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 23 березня заявляв, що війська РФ під Бахмутом зазнають значних втрат і у ЗСУ готові цим скористатися. "Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом", - писав Сирський у Telegram.

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