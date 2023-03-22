Чому США передають Україні зброю з обмеженнями

Гаубиці без GPS, ракетні системи з обмеженою дальністю - США постачають в Україну деякі види зброї з обмеженнями. Що за цим стоїть: правила експорту чи побоювання реакції Росії?

В Україну продовжує надходити західна зброя. З Норвегії 20 березня прибули вісім танківLeopard 2, а головний постачальник зброї України - США - оголосили про новий пакет військової допомоги на 350 мільйонів доларів. До нього серед іншого увійдуть боєприпаси до ракетних систем залпового вогню HIMARS, але поки що не увійдуть танки ABRAMS M1, обіцяні на початку року. Для відправки своїх танків США потрібно більше часу, ніж іншим західним країнам.

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Танки ABRAMS без секретної броні

Терміни поставки "абрамсів" невідомі, раніше звучали припущення про кінець 2023 або початок 2024 року. Також відкрите питання, чи отримає Україна 31 танк із запасів Пентагону, чи, як передбачалося, їх буде зроблено спеціально для України і затримка може бути пов'язана з цим. Судячи з публікацій в американських ЗМІ, можливо і те, й інше. Агенція AP повідомила 21 березня, що США можуть прискорити передачу танків, обравши старішу модель. У будь-якому разі Україна отримає ABRAMS без секретної броні з використанням збідненого урану, про що писало вашингтонське видання Politico. Це одна з умов експорту озброєнь США до третіх країн.

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Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel), військовий експерт Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), який працює у Берліні, не бачить у цьому нічого незвичайного. "Україна отримає експортний варіант танків ABRAMS, які використовуються в Єгипті, Саудівській Аравії та Іраку", - пояснив Ґрессель у розмові з DW. За його словами, звичайну броню цих танків можна порівняти з німецьким танком Leopard 2 старішої моделі А4. Саме таку модель передала Україні Норвегія, а до неї - Польща. Ґрессель називає ABRAMS в експортному варіанті "хорошим бойовим танком", хвалить його тепловізор, гармату і вважає, що він "перевершує російські танки в управлінні".

Американські гаубиці та український софт ГІС "Арта"

Експортні правила - одна з причин, через яку США постачають Україні деякі озброєння у зміненій комплектації. Але не єдина. "В Україні може йтися про побоювання, що система може бути захоплена та вивчена російською стороною", - вважає Ґрессель. Це справедливо і для американських гаубиць M777, перші поставки яких розпочалися у квітні 2022 року. Ці гаубиці були передані Україні без навігаційних систем GPS та пов'язаних із ними комп'ютерних блоків, що робило їх менш точними.

За словами Ґресселя, системи управління наведенням американських танків та артилерії передбачені лише для США та принципово не експортуються. Ці системи у цифровому вигляді відображають місце розташування противника, межі районів чи накази.

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Українська армія швидко знайшла вихід, встановивши свої системи та використовуючи, зокрема, розроблене в Україні та відоме й на Заході програмне забезпечення ГІС "Арта". Один із найвідоміших випадків застосування гаубиць M777 та системи ГІС "Арта", про який писали українські та західні ЗМІ, був у травні 2022 року. Тоді українська артилерія розбила сили РФ на переправі через річку Сіверський Донець у районі Білогорівки на Луганщині. Використання цифрових технологій дає українській армії перевагу в часі, тоді як російська армія, за словами військового експерта, "ще багато працює з радіозв'язком".

Обмеження в комплектації західних озброєнь не викликають занепокоєння українського військового експерта, відставного офіцера ЗСУ Сергія Грабського. "Усі системи наведення та управління інтегровані в загальні системи управління країн-членів НАТО, вони можуть бути використані лише в рамках оборонних завдань країн НАТО, - каже Грабський у розмові з DW. - Це нормальна практика". За його словами, "Україна ставить свої системи" на західні зразки.

Обмежені пускові установки HIMARS

Інша ситуація зі знаменитими мобільними РСЗВ HIMARS виробництва США, які Україна отримує і використовує для точкових ударів по цілях глибоко в тилу з літа 2022 року. США постачають ракети до цих систем з дальністю до 80 кілометрів, але не постачають потужніші ракети ATACMS, дальність яких - до 300 кілометрів.

Більше того, за даними видання Wall Street Journal, перед відправкою до України було потай змінено параметри пускових установок HIMARS, щоб вони не могли запускати ракети більшої дальності, навіть якби вони були в України. Анонімний чиновник адміністрації США сказав виданню, що це було зроблено з метою скоротити ризик розширення війни з Москвою. У вересні 2022 року представник МЗС РФ Марія Захарова назвала постачання Україні ракет більшої дальності "червоною лінією", що зробить Вашингтон "безпосередньою стороною конфлікту".

Щоправда, дехто з російських чиновників вважає, що це вже сталося. "Маючи на меті домогтися поразки Росії, США та їхні васали продовжують накачувати український режим озброєнням і фактично вже є учасниками конфлікту", - сказав у вівторок, 21 березня, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев на нараді в Ульяновську.

За обмеженнями на постачання озброєнь Україні зі США стоїть "страх перед Росією та ескалацією з боку Росії", вважає Стівен Бленк, експерт Інституту вивчення зовнішньої політики та колишній професор Військового коледжу армії США. Бленк не погоджується з таким підходом американського уряду. "Я думаю, що ми надто побоюємося ескалації з боку Росії, - сказав Бленк DW. - Я не розумію, чому російська територія має бути винятком для українських ударів, адже Росія розпочала війну і руйнує Україну".

На початку 2023 року західні партнери пообіцяли поставити Україні ракети з дальністю близько 150 кілометрів. Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Київ пообіцяв не використовувати їх по цілях на російській території.

Стівен Бленк вважає, що союзники США з НАТО в Європі, можливо, побоюються ескалації ще більше, ніж Вашингтон, а для адміністрації Байдена важливим є збереження єдності Альянсу.

Надія Києва на британські ракети Storm Shadow

"Американці дуже делікатно та обережно ставляться" до постачань далекобійної зброї Україні на тлі російських ядерних загроз, каже київський експерт Сергій Грабський. Однак у нього "немає відчуття", що Захід однією рукою допомагає Україні, а іншою - притримує її, постачаючи зброю з обмеженими можливостями. Експерт ECFR Ґустав Ґрессель вважає, що якщо США вирішать постачати ракети ATACMS, то можна буде швидко переналаштувати для цього пускові установки.

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Сергій Грабський покладає надії на можливе постачання британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow, які запускаються з літаків і здатні вражати цілі на відстані від 56 до 250 кілометрів (експортний варіант). Київський експерт вважає, що оскільки це ракети повітряного базування, потенціал ескалації в очах Росії може бути меншим. Про можливість поставок у західній пресі почали говорити після слів британського прем'єра Ріші Сунака на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому - мовляв, його країна може передати Україні "зброю більшого радіуса". Офіційного рішення немає.

Журнал Forbes писав, що Україна зможе запускати ракети Storm Shadow із радянських бойових літаків, у тому числі МіГ-29. Передати такі винищувачі Україні найближчим часом збираються Польща та Словаччина.