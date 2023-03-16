Чому почали часто злітати російські військові літаки
Дмитро Каневський
2 год. тому
Через нетипову активність авіації РФ в Україні частіше лунають тривоги. Що стоїть за цим? DW розпитала експерта Центру міжнародної та оборонної політики Університету Квінз (Канада) Максима Старчака.
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DW: Пане Старчак, останніми днями в Україні по кілька разів на добу оголошують масштабну повітряну тривогу, здебільшого пов'язану зі злетомвійськових літаків МіГ армії РФ. Раніше повідомлялося також про високуактивність бомбардувальників Ту-95. Що, на вашу думку, стоїть за цією тактикою?
Максим Старчак: Якщо говорити про злети 10-15 Ту-95 поблизу України, то я вбачаю у цьому або відволікання системи протиповітряної оборони України, і завдання удару в іншому місці, або ж ідеться про вивчення на перспективу реакції сил ППО для того, щоби повторити ці дії вже під час справжнього удару, в інший час, в іншому місці.
Значна увага зараз прикута і до інциденту в Чорному морі, над яким російськими винищувачами було збито американський дрон, і, можливо, вже добуто частину його уламків. УМоскві не приховують, що особливо цікавлятьсясистемами картографії та навіть радіопоглинаючимпокриттям дрона. Яка небезпека від потрапляння цих уламків в російські руки?
Безпілотник, безумовно, становить інтерес для Росії, яка, мабуть, уже зібрала деякі уламки. Але якщо це й справді так, то програмне забезпечення там видалено. Щодо технічної конструкції, то нічого унікального там бути не могло. А що стосується матеріалів, то матеріалів такої якості в Росії немає, і на їх створення пішло би багато років. Тому Росія мало що отримає від підйому уламків знищеного безпілотника.
Все ж, чи варто, на вашу думку, очікувати якоїсь реакції з боку Вашингтона і якою вона могла би бути?
Республіканці, звичайно, гостро критикують уряд (президента-демократа Джо Байдена. - Ред.) за слабку реакцію. Але головний месседж полягає в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть (використовувати дрони у регіоні Чорного моря. - Ред.), незважаючи на те, що Росія залишає за собою право їх збивати.
Останнімчасомспостерігається особливо багато авіаційної активності. Так, цього тижня німецькі та британські винищувачі знову перехопили поблизу повітряного простору Естоніїросійський літак - Іл-78, який летів зі Санкт-Петербурга до Калінінграда і не відповідав на повідомлення естонського диспетчера. Що, на вашу думку, відбувається у небі?
Я б не став пов'язувати цю подію з війною (Росії проти України. - Ред.). Це може бути пов'язано, або ж і ні. Але російські літаки вже давно, багато років зухвало поводяться в повітряному просторі. Вони регулярно порушують Розпізнавальну зону протиповітряної оборони (ADIZ) Північної Америки. Формально це не є порушенням міжнародного права, але Росія давно любить "полоскотати нерви" країнам НАТО. Це їхня стандартна політика.
Повідомляється, що 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів через країни Балтії. Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що цейлітак нібито відпрацьовував удар по Санкт-Петербургу.Якою, на вашу думку, могла бути його місія?
Те саме стосується B-52. Це звичайний демонстраційний політ - нагадування про те, що у США також є стратегічна авіація, яка також може перебувати біля кордонів Росії. Швидше за все, він імітував удар по силах Військово-морського флоту (Росії. - Ред.). На відміну від підводних човнів, бомбардувальники як Росії, так і США при патрулюванні не оснащені ядерними боєголовками. Військові про це знають, в цьому немає нічого небезпечного. Сторони демонструють, що "холодна війна" повернулася і її практики також.