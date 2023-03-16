Чому почали часто злітати російські військові літаки

Через нетипову активність авіації РФ в Україні частіше лунають тривоги. Що стоїть за цим? DW розпитала експерта Центру міжнародної та оборонної політики Університету Квінз (Канада) Максима Старчака.

DW: Пане Старчак, останніми днями в Україні по кілька разів на добу оголошують масштабну повітряну тривогу, здебільшого пов'язану зі злетом військових літаків МіГ армії РФ. Раніше повідомлялося також про високу активність бомбардувальників Ту-95. Що, на вашу думку, стоїть за цією тактикою?

Максим Старчак: Якщо говорити про злети 10-15 Ту-95 поблизу України, то я вбачаю у цьому або відволікання системи протиповітряної оборони України, і завдання удару в іншому місці, або ж ідеться про вивчення на перспективу реакції сил ППО для того, щоби повторити ці дії вже під час справжнього удару, в інший час, в іншому місці.

Значна увага зараз прикута і до інциденту в Чорному морі, над яким російськими винищувачами було збито американський дрон, і, можливо, вже добуто частину його уламків. У Москві не приховують, що особливо цікавляться системами картографії та навіть радіопоглинаючим покриттям дрона. Яка небезпека від потрапляння цих уламків в російські руки?

Науковий співробітник Центру міжнародної та оборонної політики Університету Квінз Максим Старчак Фото: privat

Безпілотник, безумовно, становить інтерес для Росії, яка, мабуть, уже зібрала деякі уламки. Але якщо це й справді так, то програмне забезпечення там видалено. Щодо технічної конструкції, то нічого унікального там бути не могло. А що стосується матеріалів, то матеріалів такої якості в Росії немає, і на їх створення пішло би багато років. Тому Росія мало що отримає від підйому уламків знищеного безпілотника.

Все ж, чи варто, на вашу думку, очікувати якоїсь реакції з боку Вашингтона і якою вона могла би бути?

Республіканці, звичайно, гостро критикують уряд (президента-демократа Джо Байдена. - Ред.) за слабку реакцію. Але головний месседж полягає в тому, що Сполучені Штати продовжуватимуть (використовувати дрони у регіоні Чорного моря. - Ред.), незважаючи на те, що Росія залишає за собою право їх збивати.

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Останнім часом спостерігається особливо багато авіаційної активності. Так, цього тижня німецькі та британські винищувачі знову перехопили поблизу повітряного простору Естонії російський літак - Іл-78, який летів зі Санкт-Петербурга до Калінінграда і не відповідав на повідомлення естонського диспетчера. Що, на вашу думку, відбувається у небі?

Я б не став пов'язувати цю подію з війною (Росії проти України. - Ред.). Це може бути пов'язано, або ж і ні. Але російські літаки вже давно, багато років зухвало поводяться в повітряному просторі. Вони регулярно порушують Розпізнавальну зону протиповітряної оборони (ADIZ) Північної Америки. Формально це не є порушенням міжнародного права, але Росія давно любить "полоскотати нерви" країнам НАТО. Це їхня стандартна політика.

Повідомляється, що 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів через країни Балтії. Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що цей літак нібито відпрацьовував удар по Санкт-Петербургу. Якою, на вашу думку, могла бути його місія?

Те саме стосується B-52. Це звичайний демонстраційний політ - нагадування про те, що у США також є стратегічна авіація, яка також може перебувати біля кордонів Росії. Швидше за все, він імітував удар по силах Військово-морського флоту (Росії. - Ред.). На відміну від підводних човнів, бомбардувальники як Росії, так і США при патрулюванні не оснащені ядерними боєголовками. Військові про це знають, в цьому немає нічого небезпечного. Сторони демонструють, що "холодна війна" повернулася і її практики також.