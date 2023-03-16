Небезпечне зближення. Історія інцидентів літаків РФ та НАТО

Перехоплення американського дрону над Чорним морем російськими винищувачами знову привернуло увагу до повітряних інцидентів, що регулярно повторюються, між літаками НАТО і РФ.

Два російські винищувачі Су-27 під час польоту неподалік берегів Криму опинилися поряд з американським дроном MQ-9, після чого безпілотник впав у міжнародні води Чорного моря. Як повідомило 14 березня Європейське командування збройних сил США (EUCOM), о 07.03 ранку цього дня за центральноєвропейським часом один із російських літаків Су-27 зачепив пропелер MQ-9, відтак американські сили були змушені затопити дрон. До цього російські винищувачі скидали паливо на безпілотник і поводилися в "безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері".

Пентагон показав, як російський винищувач атакує дрон США To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Російське міністерство оборони у відповідь заявило про те, що політ безпілотника здійснювався з вимкненими транспондерами і що було порушено "кордони району тимчасового режиму використання повітряного простору" (про них РФ оголосила після початку війни 24 лютого 2022 року). "Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", - заявили у російському міністерстві. Крім того, посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов досить різко відповів на звинувачення Пентагону, заявивши, що американські військові літаки і кораблі не мають причин перебувати поблизу кордонів Росії.

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Повітряний інцидент із втратою техніки

За повідомленнями Вашингтона, це перший в історії випадок, коли інцидент між ВПС Росії та НАТО закінчився реальними втратами техніки з одного боку. DW вивчила відкриті дані та повідомлення ЗМІ про схожі випадки "зближення" між російськими та натовськими літальними апаратами після 2014 року, тобто з часу анексії Криму та загострення відносин між РФ та НАТО. Кількість таких інцидентів вже наближається до кількох десятків, при цьому самі військові кажуть про те, що більшість епізодів навіть не потрапляють до новин.

Так, офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що останніми тижнями мали місце аналогічні "перехоплення" російськими літаками - за словами військових, майже всі вони обійшлися без надзвичайних ситуацій.

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Російський винищувач та розвідувальний літак США

"Російський літак розвернувся і "показав своє черево" американському екіпажу, щоб вони побачили, що він озброєний ракетами", - так американський військовий представник розповідав про інцидент , що відбувся у квітні 2014 року в акваторії Охотського моря. Цей випадок у США назвали "одним із найнебезпечніших за останні десятиліття". При цьому літаки тоді були один від одного на відстані 100 футів (30 метрів). Цікаво, що це знову був Су-27, який за ці майже 9 років продовжив залишатися головною загрозою з боку російських ВПС.

Вже за рік російський літак виявився набагато ближчим до американського - відстань становила лише три метри. 30 травня 2015 року російський винищувач мало не зіткнувся з розвідувальним літаком ВПС США над Чорним морем.

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Повітряні інциденти у міжнародних водах

Боротьба за вплив у міжнародних водах триває багато десятиліть. Формально і Росія, і США мають однакове право проводити у цих зонах навчання чи розвідку, ця територія нікому не належить. Тому і Вашингтон, і Кремль найчастіше не висловлюють офіційного протесту одне одному після таких випадків. Зазвичай військові заявляють, що з боку противника вчинено "безрозсудні дії".

"Ці дії можуть спричинити непотрібну ескалацію напруженості між країнами та призвести до прорахунку чи нещасного випадку і, як наслідок, до серйозних травм чи загибелі людей", - так у 2016 році ВМС США відреагували на польоти російських винищувачів поряд з авіаносцем США "Дональд Кук" під час навчань НАТО у Балтійському морі. Інциденти у цьому регіоні - також досить часте явище.

Наприкінці 2017 року у двох випадках літаки НАТО йшли на перехоплення російських Су-30СМ. Американські військові повідомили тоді, що перехоплення було виконано через те, що літаки "не передали коди, яких вимагають авіадиспетчери". Конфлікти в Балтійському морі пов'язані з тим, що НАТО та Росія розглядають цю територію як свою зону впливу, а Північноатлантичний альянс офіційно проводить там операції з контролю повітряного простору.

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Протистояння над Балтикою

Протистояння Росії та НАТО на Балтиці підкреслюється і епізодом, що мав місце в середу, 15 березня. Винищувачі Великобританії та Німеччини перехопили російський літак неподалік повітряного простору Естонії. Російський "Іл-78" летів зі Санкт-Петербурга до Калінінграда і не відповідав на повідомлення естонського диспетчера. У зв'язку із цим винищувачі Альянсу супроводжували його до російської території.

Російський винищувач Су-27 (архівне фото) Фото: Vitaly Timkiv/SNA/IMAGO

"Інцидент поблизу повітряного простору Естонії є порушенням суверенного повітряного простору держав-членів НАТО, оскільки Альянс відповідає за контроль у цьому регіоні. Втім, НАТО зберігатиме обережність і дотримуватиметься стратегії, яка дозволяє уникнути прямого конфлікту чи війни з Росією", - сказав DW старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів (GMF) Бруно Лете (Bruno Lété), який спеціалізується на питаннях безпеки та оборони.

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Росія перевіряє готовність НАТО

Зафіксовано факти повітряних інцидентів за участю літаків РФ та США також за межами Європи. Наприклад, випадки "супроводу" були у Сирії. Тоді, за словами представника пресслужби Центрального командування (CENTCOM) США, такі ситуації виникали "кілька разів на день" і "нічого екстраординарного у них немає".

"Росія регулярно намагалася перевірити готовність НАТО та здатність реагувати… Але щоразу, коли РФ порушує повітряний простір Альянсу, НАТО виявляється добре підготовленим", - зазначає Бруно Лете. І додає: "ми не можемо допустити, щоби Чорне море стало тільки російським".