США дадуть Україні старіші Abrams, але вже восени - ЗМІ

Спочатку США планували надіслати Україні новітні танки M1A2 Abrams. Тепер через їхнє тривале виробництво планують дати старіші моделі, але швидше.

Міністерство оборони США (Пентагон) прискорить постачання танків в Україну, відправляючи старі відремонтовані моделі. Мета полягає в тому, щоби доставити 70-тонні бойові машини в зону бойових дій через 8-10 місяців, повідомляє у вівторок, 21 березня, агенція Аssociated Press із посиланням на американських посадовців.

Початковий план полягав у наданні 31 новітнього M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два. Офіційні особи заявили, що натомість ухвалили рішення відправити старішу версію M1A1, яку можна взяти з армійських запасів, і яку українським військовим буде легше навчитися використовувати та обслуговувати.

Про плани надати танки Києву на рік раніше запланованого - вже восени - повідомило також агентство Reuters із посиланням на поінформованого помічника американського конгресмена. За його словами, міністр оборони США Ллойд Остін розглянув кілька варіантів прискорення постачання, серед яких були зміна позицій у черзі поставок або використання американських танків, з яких було зняте спеціальне обладнання, щоб його не змогли захопити і вивчити російські війська.

Нагадаємо, що окрім танків Abrams, Україна очікує, зокрема, танки Challenger 2 від Великобританії та німецькі "Леопарди", реекспорт яких Берлін схвалив наприкінці 2022 року.

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