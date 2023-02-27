Байден вирішив поставити Києву танки Abrams під тиском ФРН

За словами Джейка Саллівана, танки Abrams не потрібні Києву на цьому етапі війни, але президент США погодився їх поставити, щоб Німеччина передала Україні необхідні їй танки Leopard.

Президент США Джо Байден погодився надати Україні основні бойові танки Abrams лише через тиск Німеччини, заявили у Білому домі. "Спочатку він вирішив їх не відправляти, оскільки його військові сказали, що вони не є необхідними для бою в цих битвах", - заявив у неділю, 26 лютого, радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу ABC.

Водночас, на думку представників американської армії, Україні потрібні німецькі танки Leopard. Однак, за словами Саллівана, німецьке керівництво заявило Байдену, що не готове передавати свої танки Києву, якщо США не поставлять Abrams. Тому в інтересах "єдності альянсу", а також "щоб Україна отримала те, що вона хоче", Байден погодився надати танки Abrams у довгостроковій перспективі, хоча вони не є тим, що необхідно українській армії зараз, додав радник американського президента.

"Ці танки Leopard відправляються зараз, і це приклад того, як Джо Байден гуртує навколо себе глобальний альянс, щоб Україна отримала те, що їй необхідно", - так Салліван відповів на питання щодо ймовірності постачання американських танків до кінця поточного року.

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Шольц погодився поставити танки Leopard наприкінці січня

Після довгих вагань канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наприкінці січня заявив про намір поставити Україні танки Leopard 2, які Україна просила вже тривалий час. На першому етапі Берлін надасть Києву роту із 14 танків Leopard 2 A6 із запасів Бундесверу. Він також дозволить іншим країнам реекспортувати танки Збройним силам України.

Як зазначив Шольц, завдання - оперативно зібрати два танкові батальйони для України. До складу танкового батальйону Бундесверу зазвичай входять 44 танки. Таким чином, може йтися про постачання в Україну європейськими партнерами близько 90 бойових машин типу Leopard 2. Пакет допомоги включає також підготовку українських військових, боєприпаси та технічне обслуговування систем. У лютому Бундесвер розпочав навчання українських військових з експлуатації бойових танків Leopard 2. Тренінг проходить у школі танкових військ у Мунстері (Нижня Саксонія) та буде завершений до кінця першого кварталу, "синхронно" з передачею Україні танків.

Окрім Leopard 2 Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. Після цього Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Києву щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості, а поставку обіцяють "протягом найближчих місяців".

Вашингтон також наприкінці січня заявив, що передасть Україні танки Abrams у сучасній модифікації M1A2.

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