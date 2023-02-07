Українські танкісти поїхали до ФРН навчатися на Leopard 2

Танкісти ЗСУ скоро розпочнуть навчання на Leopard 2. Вони вже вирушили до Німеччини, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Києві.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який прибув до Києва з неанонсованим візитом у вівторок, 7 лютого, повідомив, що українські військові щойно відбули до ФРН, де незабаром почнуть навчання на танках Leopard 2, передає кореспондент DW.

Під час візиту Пісторіус познайомився з цими військовими. "По обличчях було видно, яких випробувань вони зазнали і який тягар вони, які щойно прибули з фронту, несуть на своїх плечах. Зараз вони їдуть до Німеччини, там навчатимуться на Leopard 2, потім повернуться знову на фронт. Це тягар, який собі неможливо уявити. І це викликає у мене ще більшу повагу до того, що зараз робить Україна", - сказав він.

Пісторіус також підтвердив, що 14 "Леопардів" будуть доставлені до України з Німеччини наприкінці березня.

"Леопарди" для України

Наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що ФРН надасть Україні 14 сучасних бойових танків Leopard 2 для захисту від агресії Росії, а також дозволить їхній реекспорт.

Київ протягом багатьох місяців закликав Берлін надати танки, однак німецькі посадовці відкидали ці запити, наголошуючи, що Німеччина не готова ухвалювати відповідні рішення одноосібно і має узгоджувати такі кроки з союзниками, зокрема зі США.

Крім ФРН, німецькі танки Leopard 2 Києву мають передати Польща (14 одиниць), Канада (чотири), Іспанія (від чотирьох до шести), Португалія (неназвану кількість). Перший канадський "Леопард" для України дням прибув до Польщі. Ліссабон обіцяє надіслати танки до кінця березня.

Згодом, окрім Leopard 2, Берлін пообіцяв Україні ще й основні бойові танки Leopard 1. Сьогодні після того, як міністерства економіки та оборони ФРН підтвердили, що схвалили експорт до України 178 Leopard 1, міністри оборони Німеччини, Данії та Нідерландів заявили, що планують надати Україні щонайменше 100 відремонтованих старих "Леопардів". Вони будуть придбані "безпосередньо у німецької промисловості", поставка має відбутися "протягом найближчих місяців".

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