Росія готується обороняти Крим – військова розвідка

За словами заступника начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадима Скібіцького, РФ підтримує у бойовій готовності інфраструктуру та зводить фортифікаційні споруди, готуючись до оборони півострова.

Росія готується до оборони анексованого нею Криму, повідомив у четвер, 16 березня, заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

"Інфраструктура підтримується в бойовій готовності, це потужний сухопутний і авіаційний компоненти, розміщені на території Криму. Наприклад, це близько 90 бойових літаків , це близько 60 бойових гвинтокрилів, які перебувають на території Криму", - сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, на півострові Росія створила оборонне угруповання, яке займається заходами з обладнання фортифікаційних споруд і лінії оборони. "Вони вибрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів", - каже заступник начальника ГУР МО.

Найбільш потужні фортифікаційні споруди сили РФ зводять на півночі Криму та у південних районах Херсонщини – на підступі до півострова, додав Скібіцький.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни вірять у швидкий контрнаступ Сил оборони України і вже "сіли в оборону", зокрема в окупованому Криму.

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