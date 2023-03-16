  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Російські військові в Криму, березень 2014 року
Російські військові в Криму, березень 2014 рокуФото: Filippo Monteforte/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Росія готується обороняти Крим – військова розвідка

Анастасія Шепелева
11 хв. тому

За словами заступника начальника Головного управління розвідки міноборони України Вадима Скібіцького, РФ підтримує у бойовій готовності інфраструктуру та зводить фортифікаційні споруди, готуючись до оборони півострова.

https://p.dw.com/p/4Omlx

Росія готується до оборони анексованого нею Криму, повідомив у четвер, 16 березня, заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

"Інфраструктура підтримується в бойовій готовності, це потужний сухопутний і авіаційний компоненти, розміщені на території Криму. Наприклад, це близько 90 бойових літаків , це близько 60 бойових гвинтокрилів, які перебувають на території Криму", - сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, на півострові Росія створила оборонне угруповання, яке займається заходами з обладнання фортифікаційних споруд і лінії оборони. "Вони вибрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів", - каже заступник начальника ГУР МО.

Найбільш потужні фортифікаційні споруди сили РФ зводять на півночі Криму та у південних районах Херсонщини – на підступі до півострова, додав Скібіцький.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росіяни вірять у швидкий контрнаступ Сил оборони України і вже "сіли в оборону", зокрема в окупованому Криму.

Читайте також: Більшість українців виступають за звільнення Криму військовим шляхом

Військовий ЗСУ з Криму про окупацію і деокупацію півострова

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Польський МіГ-29

Польща передасть Україні чотири МіГ-29 днями – Дуда

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Антиурядова акція проросійської партії "Шор" у Молдові

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Експерт: Росія хоче повернути собі Молдову, як і Білорусь

Політика1 год. тому
Індійські студенти після евакуації з України, лютий 2022 року

Чому індійські студенти-медики повертаються в Україну?

Чому індійські студенти-медики повертаються в Україну?

Освіта6 год. тому
Обстріли РФ української енергоструктури

Після важкої зими українська енергетика йде "під землю"

Після важкої зими українська енергетика йде "під землю"

Політика8 год. тому
Маріуполець Василь Крячок тепер стоїть за диригентським пультом у Києві

Як диригент з Маріуполя пережив окупацію й відроджує оркестр

Як диригент з Маріуполя пережив окупацію й відроджує оркестр

Суспільство9 год. тому
Збройні сили України терміново потребують стабільних поставок боєприпасів. На фото: українські позиції поблизу Бахмуту

Боєприпаси для України. У ЄС обіцяють діяти негайно

Боєприпаси для України. У ЄС обіцяють діяти негайно

Конфлікти21 год. тому
US MQ-9 Reaper Drohne

Дрон США у Чорному морі: непрофесійність РФ чи провокація?

Дрон США у Чорному морі: непрофесійність РФ чи провокація?

Конфлікти21 год. тому07:43 хв.
На головну сторінку