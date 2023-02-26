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Українські військові у Соледарі, січень 2023Фото: AP/Libkos
ПолітикаУкраїна

Україна буде готова до контрнаступу навесні - ГУР

Аліна Коломієць
3 год. тому

Навесні українська армія перейде до контрнаступу, заявляють в ГУР міноборони України. Його мета - "звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом".

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Збройні сили України (ЗСУ) будуть готові перейти в наступ навесні, й однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні - між Кримом і материковою частиною Росії". Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke у неділю, 26 лютого.

"Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", - сказав Скібіцький, додавши, що конкретний момент залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Заступник очільника ГУР не виключив також, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території Росії, зокрема, у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - сказав він.

Мета анонсованого контрнаступу - "звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом". "Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року", - підкреслив Скібіцький.

Росія уже розпочала "великий" наступ

Напередодні начальник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю українській редакції Forbes заявив, що російські війська вже ведуть на території України наступальні дії, про підготовку яких останніми тижнями попереджали українські і західні джерела.

"Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання - до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зазначив Буданов.

За його словами, із середини до кінця весни триватимуть вирішальні бої. "Це переломний момент", - наголошував начальник ГУР.

Читайте також: Німецькі військові експерти оцінили шанси контрнаступу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого заявив, що українці зроблять "все, щоб цього року здобути перемогу".

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