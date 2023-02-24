Зеленський: Зробимо все, щоб цього року здобути перемогу

У зверненні з нагоди річниці вторгнення РФ президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у перемозі. Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку країни.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії у п'ятницю, 24 лютого, заявив, що українці зроблять "все, щоб цього року здобути перемогу".

"Це був рік стійкості. Рік небайдужості. Рік мужності. Рік болю. Рік надії. Рік витримки. Рік єдності. Рік незламності. Лютий рік незламності. Його головний підсумок - ми вистояли", - наголосив президент у зверненні.

Він додав, що українці витримують "всі погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод".

"Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий. Не злякалися, не зламалися, не здалися. Символом цього стали прикордонники зі Зміїного й маршрут, за яким вони відправили "русскій воєнний корабль", - зазначив Зеленський.

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Україна об'єднала світ

Окремо президент зауважив, що Україна здивувала, надихнула і об'єднала світ і висловив вдячність міжнародним "партнерам, союзникам і друзям, які стоять пліч-о-пліч із нами весь рік". "Я радий, що міжнародна антипутінська коаліція зросла настільки, що потребує окремого звернення. Я зроблю його незабаром. Обов'язково", - підкреслив президент.

Доказом такої підтримки він назвав надані озброєння, серед яких виділив "HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard".

Також він відзначив роботу українських дипломатів, "усі, хто б'є окупантів вогнем і мечем міжнародного права, домагається нових санкцій, визнання держави-терориста державою-терористом".

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Україна повернеться

Зеленський також запевнив українців, які перебувають на окупованих територіях, що Україна не забула і не відмовилася від них. "Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі. Ми зробимо все, щоб Україна повернулась. А всім, хто зараз вимушено перебуває за кордоном: ми зробимо все, щоб ви повернулися до України. Щоб це стало можливим", - підкреслив голова держави.

Так само він наголосив, що Україна боротиметься за повернення кожного поленого.

Президент також висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, зауваживши, що таке горе торкнулося "фактично кожного українця".

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