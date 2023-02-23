Гендиректор DW: Росія має програти в цій війні

Генеральний директор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) виступив зі спеціальною заявою в річницю повномасштабної війни Росії проти України. "Рік тому для всіх нас закінчився час, коли мир у Європі був чимось природним. Після закінчення "холодної війни" ми сподівалися, що війна між Сходом і Заходом більше ніколи не стане реальністю", - йдеться на початку його послання.

Попри балканські війни 90-х років, дедалі більшу кількість місій Бундесверу за межами країни, теракти в Європі, справжня загроза здавалася досить далекою, зазначив Лімбурґ: "24 лютого 2022 року все змінило. Уперше за багато десятиліть ми в Німеччині знову відчули страх перед ракетами й авіаударами, страх перед Третьою світовою війною".

"Цій війні немає виправдання"

Гендиректор DW зазначив, що в той час, як у Європі відчувають страх і тривогу, в Україні ось уже рік гине безліч людей - мирних жителів, військових, людей похилого віку, дітей: "Вони помирають, тому що президент Путін розпочав убивчу війну. Вони помирають, тому що Росія у ревізіоністський та імперський спосіб вирішила ігнорувати міжнародне право. Цій війні немає виправдання". "Є російські злочинці та українські жертви", - заявив Лімбурґ, підкресливши, що "ми солідарні з жертвами".

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Особливо відзначив щоденну роботу колег в Україні, "які йдуть на величезний ризик, щоб світ знав правду". "Це правильно, що Німеччина забезпечує Україну всім, чого вона потребує, - зброєю, технічною та матеріальною допомогою. Ми зробили це в тому, що стосується інформації", - вказав Лімбурґ.

"Ми продовжуємо працювати й сподіваємося на мир"

"Той, хто згинається перед диктатором, врешті втратить не тільки свою свободу. Якщо говорити конкретно: Росія повинна програти в цій війні", - заявив Петер Лімбурґ. Водночас він наголосив на необхідності мовлення російською мовою: "Це вкрай важливо, особливо для тих у Росії, хто поділяє наші цінності. Ми їм потрібні".

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Лімбурґ також закликав колег роз'яснювати глобальні наслідки агресії. "Ця війна може тривати ще дуже довго. Але ми продовжуємо робити свою роботу і сподіваємося на мир", - наголосив у своїй заяві гендиректор DW Петер Лімбурґ.