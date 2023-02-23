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Саміт лідерів ЄС у Брюсселі, архівне фотоФото: EU Council/Anadolu Agency/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Лідери ЄС: Ми забезпечимо перемогу України

Максим Сидоржевський
35 хв. тому

Європейська Рада у річницю вторгнення РФ обіцяє підтримувати Україну у її протистоянні Москві "доти, доки буде потрібно".

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Лідери країн-членів Європейського Союзу обіцяють підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії "доти, доки буде потрібно". Таку обіцянку містить заява Європейської Ради, присвячена річниці нападу Росії на Україну й опублікована у четвер, 23 лютого.

"Всі українці заслуговують на те, щоб жити мирно та вільно обирати свою власну долю. Україна є частиною нашої європейської родини. Українці висловили своє бажання щодо свого майбутнього в Європейському Союзі, і ми визнали це, надавши Україні статусу країни-кандидата. Вибір народу України - це мир, демократія, верховенство права, повага до основних прав та процвітання", - сказано в заяві.

Лідери ЄС запевнили, що й надалі надаватимуть Україні політичну, економічну, гуманітарну, фінансову та військову підтримку. "Ми також підтримуватимемо відбудову України, для якої прагнутимемо використовувати заморожені російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Посилимо колективний тиск на Росію, щоб покласти край її агресії. З цією метою ми ухвалимо десятий пакет санкцій, і протидіятимемо тим, хто намагається обійти заходи ЄС", - сказано у заяві.

Члени Європейської Ради також наголосили, що підтримують формулу миру президента України Володимира Зеленського. "Разом із нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо те, щоб Україна перемогла, щоб поважалося міжнародне право, щоб був відновлений мир і територіальна цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, щоб Україна була відбудована і що буде вчинено правосуддя. І поки цього не станеться, ми не заспокоємось", - запевнили вони.

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