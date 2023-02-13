Після деокупації Крим потребуватиме 50 тисяч кадрів

В Криму знадобляться понад 7 тисяч поліцейських та понад 500 прокурорів, зазначила представниця Зеленського на півострові Таміла Ташева.

Для забезпечення державного управління у Криму після його деокупації Україні необхідно буде створити місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації та залучити майже 50 тисяч кадрових працівників, заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева на брифінгу у понеділок, 13 лютого.

За її словами, над планами після деокупації Криму вже працює міжвідомча державна група. Одним з перших завдань стане запуск апарату управління.

Керуватимуть Кримом не місцеві

Як зазначила Ташева, до роботи місцевих військових та військово-цивільних адміністрацій залучатимуть не місцевих мешканців, а фахівців з інших регіонів України.

"Питання навіть не в довіри до людей. Питання в рівні готовності, знанні чинного законодавства та рівні володінню державної мови, тощо. А перепідготовка - це тривалий процес, в той час як управління необхідно одразу", - пояснила Ташева.

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Крім того, з посиланням на дані МВС України вона розповіла, що для повноцінного забезпечення завдань після деокупації Криму необхідно залучити майже п'ять тисяч службовців Державної прикордонної служби, близько 7,2 тисячі кадрів Національної поліції, приблизно три тисячі працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, 12,5 тисячі фахівців Нацгвардії, понад 300 працівників міграційної служби, близько 550 - прокуратури, а також 300 співробітників Державного бюро розслідувань.

ВНЗ вже готують програми підготовки кадрів

Станом на початок 2014 року у Криму працювали понад 16 тисяч держслужбовців та 4,2 тисячі службовців органів місцевого самоврядування, нагадала постпредставниця.

Для підготовки нових кадрів, продовжила Ташева, окремі українські вищі навчальні заклади уже розробили академічні програми. Наразі відбуваються їх відомчі погодження.

Паралельно разом із партнерськими організаціями представництвом розробляються курси підвищення кваліфікації для держслужбовців з питань тимчасово окупованого Криму та заходів щодо його реінтеграції.

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