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Військові ЗСУ поблизу БахмутаФото: Sergey Shestak/AFP
КонфліктиУкраїна

Війська РФ "видихаються" під Бахмутом – Сирський

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, російські сили зазнають великих втрат, намагаючись окупувати Бахмут.

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РФ не полишає надії будь-що окупувати місто Бахмут на Донеччині, не враховуючи втрати ні особового складу, ні техніки, заявив зранку четверга, 23 березня, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, росіяни втрачають значні сили та видихаються. "Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - написав Сирський у Telegram.

Він додав, що українські військові перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації противника, але демонструють "надлюдську стійкість, мужність та хоробрість".

Військові РФ активізуються навколо Авдіївки - ISW

Водночас, як зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни за 22 березня, темпи російських операцій навколо Бахмута, імовірно, сповільнюються на тлі повідомлень Заходу про можливі спроби РФ розпочати наступ на інших напрямках.

Так, російські сили наразі нарощують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту, йдеться у звіті. "Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який загальмував", - вважають експерти ISW.

В ISW і далі розглядають можливість, що просування російських військ може змусити українські війська відступити з Бахмута та Авдіївки, хоча наразі це не виглядає ймовірним, йдеться у звіті.

Крім того, на думку експертів, російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не принесуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації.

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