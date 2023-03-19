Війська РФ тактично не можуть захопити Бахмут – Череватий

Російські війська не здатні завершити тактичну операцію з захоплення Бахмута, натомість атакують місто за інерцією, зазнаючи величезних втрат, заявив у неділю, 19 березня, речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий у ефірі телемарафону.

"Зараз вони тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського районного центру Бахмут. Так, там дуже активні бої, вони ще продовжують за інерцією здійснювати по декілька десятків атак, але зазнають величезних втрат", - сказав Череватий.

Він наголосив, що нинішні дії росіян на цьому напрямку вже важко назвати великою стратегічною наступальною операцією. За словами речника, українське командування і штаби правильно планують оборону міста.

"Завдяки мужності, героїзму, витривалості, метикуватості, нестандартності дій наших командирів та військовослужбовців, які обороняють Бахмутський напрмок, вони досягають того, що знекровлюють ворога, сточують його бойові можливості, ламають його бойовий дух", - додав речник.

За добу на Бахмутському напрямку загинули 96 росіян

Водночас він зазначив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на лінії фронту - за останню добу РФ здійснила 197 обстрілів з різного типу артилерії, реактивних систем залпового вогню. За словами Череватого, РФ 35 разів атакувала позиції ЗСУ на цьому напрямку. "У цих боях ворог втратив 96 окупантів убитими і 153 (росіян. - Ред.) зазнали поранень різного ступеня (тяжкості - Ред.)", - заявив він.

Також ще одним напрямком, де ведуться активні бої, Череватий назвав Лимансько-Куп’янський та зазначив, що він останніми тижнями є рекордсменом щодо кількості артобстрілів.

"Ця доба не стала винятком. 442 обстріли здійснив ворог різними артилерійськими системами, відбулося 11 боєзіткнень. Тут ворог більше застосовує бронетехніку", - заявив він і додав, що за добу ЗСУ підбили одну російську бойову машину піхоти, два тягачі, три міномети і також два склади з боєприпасами росіян.

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Пригожин виправдовує нездатність захопити Бахмут - ISW

У звіті американського Інституту вивчення війни за 18 березня йшлося, що Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер", яка бере активну участь в боях за Бахмут, ймовірно, намагається створити інформаційні приводи для пояснень, чому найманці не можуть завершити оточення міста. Він заявив, що українські сили нібито готуються до контрнаступу на п'ятьох напрямках та розпочнуть його у середині квітня, і закликав російські сили готуватися до цього, ззберігаючи боєприпаси та техніку.

На думку експертів ISW, Пригожин навмисно описує ЗСУ як такі, що мають достатню бойову міць для масштабного контрнаступу, щоб виправдати нездатність ПВК "Вагнер" завершити оточення Бахмута.

"Опис Пригожиним неминучих українських контрнаступів також означає, що він вважає, що російські війська незабаром втратять ініціативу на користь України і будуть змушені перейти до оборони, а не продовжувати безуспішні наступальні дії в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки чи Вугледара", – вважають в ISW.