Сирський: Ключове завдання ЗСУ в Бахмуті - виснажити сили РФ

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, виснаження сил РФ під Бахмутом дозволить ЗСУ перейти у контрнаступ.

Головним завданням українських військових на Бахмутському напрямку на даний момент є виснаження сил РФ та нанесення противнику тяжких втрат. Про це йдеться у повідомленні Командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського, яке було розміщене у вівторок, 28 березня, у Telegram. Напередодні він укотре відвідав найгарячіші точки напрямку, де сили РФ переважають.

За словами Сирського, така тактика дасть змогу створити необхідні умови для переходу Збройних сил України (ЗСУ) до контранступу з подальшим виходом на міжнародно визнані кордони України.

"Нині ми перебуваємо в таких умовах, коли противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув усі свої найкращі підрозділи для досягнення перемоги. Наша задача - знищити якомога більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій", - сказав Сирський під час зустрічі з військовими.

Залужний: Оборона Бахмута має "стратегічне" значення

14 березня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута "ключова у стійкості оборони всього фронту".

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога", - написав він на Facebook.

Незадовго до цього, президент України Володимир Зеленський повідомив, що на черговому засіданні Ставки була ухвалена позиція про подальше утримання й захист міста.

Сили РФ протягом кількох місяців намагаються оточити та захопити місто, утім досі їм не вдалося цього зробити, повідомляє українське військове командування. В американському Інституті вивчення війни (ISW) кажуть, що росіяни змушені сповільнити свої воєнні дії на Донбасі. Бійці приватної військової компанії "Вагнер" зазнають втрат і навряд чи зможуть захопити місто самотужки, вважають аналітики ISW.