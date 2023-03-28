  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Українські військкові під Бахмутом
Українські військкові під БахмутомФото: Libkos/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Сирський: Ключове завдання ЗСУ в Бахмуті - виснажити сили РФ

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, виснаження сил РФ під Бахмутом дозволить ЗСУ перейти у контрнаступ.

https://p.dw.com/p/4PLOl

Головним завданням українських військових на Бахмутському напрямку на даний момент є виснаження сил РФ та нанесення противнику тяжких втрат. Про це йдеться у повідомленні Командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського, яке було розміщене у вівторок, 28 березня, у Telegram. Напередодні він укотре відвідав найгарячіші точки напрямку, де сили РФ переважають.

За словами Сирського, така тактика дасть змогу створити необхідні умови для переходу Збройних сил України (ЗСУ) до контранступу з подальшим виходом на міжнародно визнані кордони України.

"Нині ми перебуваємо в таких умовах, коли противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув усі свої найкращі підрозділи для досягнення перемоги. Наша задача - знищити якомога більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій", - сказав Сирський під час зустрічі з військовими.

Залужний: Оборона Бахмута має "стратегічне" значення

14 березня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута "ключова у стійкості оборони всього фронту".

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога", - написав він на Facebook.

Незадовго до цього, президент України Володимир Зеленський повідомив, що на черговому засіданні Ставки була ухвалена позиція про подальше утримання й захист міста.

Сили РФ протягом кількох місяців намагаються оточити та захопити місто, утім досі їм не вдалося цього зробити, повідомляє українське військове командування. В американському Інституті вивчення війни (ISW) кажуть, що росіяни змушені сповільнити свої воєнні дії на Донбасі. Бійці приватної військової компанії "Вагнер" зазнають втрат і навряд чи зможуть захопити місто самотужки, вважають аналітики ISW. 

Як військові ремонтують "антикварну" радянську бронетехніку

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Після обстрілу Краматорська, листопад 2022

AI: Атаки РФ позбавили мільйони українців базових прав

Права людини4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Deutschland Bundesweiter Streik im Verkehr hat begonnen | Verkehr Frankfurt

Зареєструвати українське авто у Німеччині: дорого і довго

Зареєструвати українське авто у Німеччині: дорого і довго

Економіка3 год. тому
Багаторічний генсек НАТО Єнс Столтенберг

НАТО шукає генерального секретаря. Хто змінить Столтенберга?

НАТО шукає генерального секретаря. Хто змінить Столтенберга?

Політика21 год. тому
Група українських біженців- учасників мовних курсів у Празі

Українські біженці у Чехії: диво інтеграції

Українські біженці у Чехії: диво інтеграції

Суспільство22 год. тому
external

Українські парамедики у найгарячішій точці війни

Українські парамедики у найгарячішій точці війни

Конфлікти23 год. тому03:27 хв.
В'язниця в Росії (архівне фото)

Російський правозахисник про концтабори для українців у РФ

Російський правозахисник про концтабори для українців у РФ

Права людини27 березня 2023 р.
Мобільний додаток "Дія" на дисплеї мобільного телефону

"Дія" на експорт?

"Дія" на експорт?

Технології27 березня 2023 р.
На головну сторінку