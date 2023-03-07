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Битва за Бахмут може серйозно виснажити сили "вагнерівців" - ISW
Битва за Бахмут триває попри те, що місто не має стратегічного значенняФото: Alex Babenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Битва за Бахмут може серйозно виснажити "вагнерівців" - ISW

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
34 хв. тому

Бахмутська битва може серйозно підірвати кращі сили ПВК "Вагнер", позбавивши Росію кількох з її найефективніших ударних частин, які найважче замінити, кажуть аналітики ISW.

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Нинішня битва за Бахмут може серйозно виснажити російські сили, зокрема загони найманців ПВК "Вагнер". Такий висновок містить черговий огляд ситуації у війні РФ проти України американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюднений у понеділок, 6 березня. У цьому огляді аналітики вказали на заяву Києва про подальшу оборону Бахмута. Це місто не має принципового значення ні в оперативному, ні в стратегічному плані, нагадують аналітики свою зроблену раніше оцінку.

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"Але боротьба України за Бахмут стала стратегічно важливою через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі. Бахмутська битва фактично може серйозно підірвати кращі сили ПВК "Вагнер", позбавивши Росію кількох з її найефективніших ударних частин, які найважче замінити", - наголошується в огляді.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Бахмут має радше символічне, ніж оперативне значення, тож навіть його можлива втрата українськими силами не призведе до перелому на лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський 6 березня заявив, що Бахмут "дав і дає один із найбільших результатів за час цієї війни, за час усієї битви за Донбас".  Він доручив відправити на Бахмутський напрямок підкріплення.

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