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Українські військові біля Бахмута, 4 березня
Українські військові біля Бахмута, 4 березняФото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Рішення Ставки: оборона Бахмута триватиме

Олександр Куницький
38 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На ньому військове керівництво висловилося за продовження оборони Бахмута.

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Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний та командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський на Ставці Верховного головнокомандувача у понеділок, 6 березня, виступили за продовження оборони міста Бахмут на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента України.

"Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на засіданні було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.

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Пентагон: Падіння Бахмута не означатиме перелому у битві

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили в останньому щоденному огляді, що українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. Тим часом Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні за 6 березня вказує, що росіяни не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти.

Напередодні речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий запевнив, що українські війська в змозі перебудовувати оборону й надалі чинитимуть опір в Бахмуті. Водночас міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що місто Бахмут має радше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила наступальний імпульс у війні. Однак американський урядовець не береться прогнозувати, чи буде Бахмут захоплений російськими військами, або коли саме це може статися.

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