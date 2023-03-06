ISW вказує на можливий відступ ЗСУ в Бахмуті

Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті Донецької області. Такого висновку доходять в огляді за, неділю, 5 березня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Водночас вони наголошують, що наразі зарано робити оцінки щодо намірів України про повне виведення своїх сил з міста. Аналітики інституту, що посилаються на нещодавне руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута припускають, що українські сили, ймовірно, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка.

ISW вказує в своїй аргументації, що наявні відеозаписи показали, що загони ПВК "Вагнер" продовжили просування в північно-східній частині Бахмута, зокрема, 5 березня вони просунулися в районі залізничної станції Ступки. "Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що "Вагнер" відтіснив українські позиції до центральної частини Бахмута. Наразі незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка", - зазначають аналітики.

Українці виснажують у Бахмуті армію РФ без надмірних втрат

Також в ISW наголошують, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно виправданою, оскільки вона "надалі поглинає російську живу силу і техніку, коли українські війська не зазнають надмірних втрат". "Українські війська навряд чи вийдуть з Бахмута одразу. Вони можуть і далі проводити поступовий відхід з боями, щоб виснажити російські війська у міських боях. Російські війська навряд швидко здобудуть значні територіальні успіхи при веденні війни у місті, що зазвичай надає переваги тим, хто обороняється, - пишуть аналітики. - Центр міста Бахмут розташований на західному березі річки Бахмутка. Російським військам доведеться вести бої через цю територію, якщо вони не зможуть просунутися безпосередньо на північ або південь від Бахмута", - пишуть аналітики.

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"Українська оборона (...) може змусити російські війська вести бої через міську місцевість центральної частини Бахмута, що може призвести до значних затримок і втрат для російських сил (...). Міські бої в Бахмуті можуть ще більше послабити й без того виснажені російські змішані сили, як це сталося після відходу українських військ з лінії Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що фактично поклало край російським наступальним операціям у Луганській і Донецькій областях влітку 2022 року", - йдеться в огляді.

Тим часом Генштаб ЗСУ у огляді за 6 березня вказує, що росіяни не припиняють спроб штурмувати Бахмут та навколишні населені пункти. Напередодні речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий запевнив, що українські війська в змозі перебудовувати оборону й надалі чинитимуть опір в Бахмуті.

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