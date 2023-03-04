Череватий: Українські війська чинитимуть опір в Бахмуті
Олександр Куницький
1 год. тому
Досвід ведення війни дозволяє Силам оборони України перебудовувати оборону й надалі чинити опір в Бахмуті, заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.
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Сили оборони України мають досвід, аби перебудовувати оборону й надалі чинити опір в Бахмуті Донецької області. Про це заявив у суботу, 4 березня, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі і загалом дев'ятирічний досвід ведення війни проти цього окупанта дозволяє, не дивлячись на те, що він наносить певної шкоди інфраструктурі, нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір", - прокоментував він повідомлення щодо підриву мостів у районі Бахмута.
Череватий оцінив ситуацію у Бахмуті як важку, але контрольовану. "Для ворога це пріоритетна ціль, проте командування та особовий склад робить усе, щоб боронити цей населений пункт та при цьому наносити максимальні втрати ворогу", - наголосив він.
Сьогодні в районі Бахмута, за словами Череватого, росіяни нанесли 21 обстріл. "Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське відбулося 131 обстріл ворога: реактивні системи залпового вогню і артилерії, 38 бойових зіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали різних ступенів поранень, троє було взято у полон”, - розповів він.
Як повідомив у вечірньому зведенні генеральний штаб ЗСУ, на Бахмутському напрямку армія РФ безуспішно намагається оточити місто Бахмут.
Між тим аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що імовірно, Сили оборони України створюють умови для контрольованого відступу з частини Бахмута. Вони посилаються на геолокаційні кадри від 3 березня, на яких, за їхніми твердженнями зафіксовано, що "українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута", що свідчить про намагання перешкодити руху Росії в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу РФ із міста на захід. Якщо українське військове командування визнає необхідність відступу, то буде здійснений обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок у східній частині Бахмута, вважають аналітики.
Військова розвідка Великобританії також зазначає, що протягом останніх 36 годин у Бахмуті були знищенні "два ключових мости", а бої з російськими військами "точаться в місті та навколо нього". Водночас розвідники не стверджують, що обидва мости були знищені українськими військами, так само, як і не кажуть про ймовірний відступ. За їхніми даними, "Україна підсилює цей район елітними підрозділами".
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