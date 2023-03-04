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Українські військові в Бахмуті, 21 лютогоФото: Alex Babenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Череватий: Українські війська чинитимуть опір в Бахмуті

Олександр Куницький
1 год. тому

Досвід ведення війни дозволяє Силам оборони України перебудовувати оборону й надалі чинити опір в Бахмуті, заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

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Сили оборони України мають досвід, аби перебудовувати оборону й надалі чинити опір в Бахмуті Донецької області. Про це заявив у суботу, 4 березня, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Досвід вже більш ніж річної війни у великому масштабі і загалом дев'ятирічний досвід ведення війни проти цього окупанта дозволяє, не дивлячись на те, що він наносить певної шкоди інфраструктурі, нам перебудовувати оборону і надалі чинити опір", - прокоментував він повідомлення щодо підриву мостів у районі Бахмута.

Череватий оцінив ситуацію у Бахмуті як важку, але контрольовану. "Для ворога це пріоритетна ціль, проте командування та особовий склад робить усе, щоб боронити цей населений пункт та при цьому наносити максимальні втрати ворогу", - наголосив він.

Сьогодні в районі Бахмута, за словами Череватого, росіяни нанесли 21 обстріл. "Загалом в районі населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське відбулося 131 обстріл ворога: реактивні системи залпового вогню і артилерії, 38 бойових зіткнень. Було вбито 155 окупантів, 239 зазнали різних ступенів поранень, троє було взято у полон”, - розповів він.

Як повідомив у вечірньому зведенні генеральний штаб ЗСУ, на Бахмутському напрямку армія РФ безуспішно намагається оточити місто Бахмут.

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ISW: ЗСУ можуть частково відступити з Бахмута

Між тим аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що імовірно, Сили оборони України створюють умови для контрольованого відступу з частини Бахмута. Вони посилаються на геолокаційні кадри від 3 березня, на яких, за їхніми твердженнями зафіксовано, що "українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута", що свідчить про намагання перешкодити руху Росії в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу РФ із міста на захід. Якщо українське військове командування визнає необхідність відступу, то буде здійснений обмежений і контрольований відхід з особливо складних ділянок у східній частині Бахмута, вважають аналітики.

Військова розвідка Великобританії також зазначає, що протягом останніх 36 годин у Бахмуті були знищенні "два ключових мости", а бої з російськими військами "точаться в місті та навколо нього". Водночас розвідники не стверджують, що обидва мости були знищені українськими військами, так само, як і не кажуть про ймовірний відступ. За їхніми даними, "Україна підсилює цей район елітними підрозділами".

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