Потепління сприятиме обороні Бахмута - британська розвідка

Підвищення температури і розм'якшення ґрунту сприятиме захисту Бахмута від наступу військ РФ, припускають у Лондоні. Водночас американські аналітики вказують, що росіяни продовжують повторювати помилки при наступі.

Потепління і розм'якшення ґрунту допоможе українським підрозділам в обороні БахмутаДонецької області. Погані умови пересування "зазвичай забезпечують певну військову перевагу силам, що обороняються", зазначає військова розвідка Великобританії, у звіті, оприлюдненому у четвер, 2 березня, у Twitter міністерства оборони країни.

Розвідники зауважують, що від середини лютого нічні заморозки, які чергуються з денними відлигами, призводять до утворення багнюки, що обмежує пересування військ і техніки. "Майже напевно, що наприкінці березня умови пересування по пересіченій місцевості будуть найгіршим після остаточної відлиги. Це ускладнить наземні операції і рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по розбитому ґрунті в районі Бахмута", - наголошується у звіті.

У щоденному зведенні генерального штабу Збройних сил України вказано, що значний тиск російських підрозділів в районі Бахмута зберігається, вони штурмують місто. Загалом протягом 1 березня на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському напрямках українська армія відбила понад 170 атак противника, що вдвічі більше ніж напередодні - тоді повідомлялося про протидію 85 атакам.

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Провали біля Вугледара

Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті вказує, що на окремих напрямах росіяни досі не змогли вирішити системні проблеми, які призводять до значних втрат у техніці і живій силі. Посилаючись на статтю The New York Times (NYT), аналітики вказують, що протягом тритижневого наступу поблизу Вугледара на Донеччині росіяни постійно повторюють помилки.

За даними NYT, на цьому напрямку російські війська втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів (БТР), що змушує їх в останній тиждень вдаватися до фронтальних атак піхоти. "Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відтворення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції", - зазначається у звіті.

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