Зеленський: На Бахмутському напрямку стає постійно складніше

Війна Росії проти України- новини понеділка, 27 лютого.

++22:43++

Щойно у Дніпрі та Запоріжжі знищили два російські безпілотники, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++22:16++

На Бахмутському напрямку ситуація стає постійно складнішою, заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні до українців.

"Постійно ворог знищує все, що можна використовувати для захисту наших позицій, для закріплення й оборони. Наші воїни, які обороняються на Бахмутському напрямку, - справжні герої. Я дякую кожному й кожній, хто героїчно тримає цей напрямок та інші напрямки на Донбасі. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нашим воїнам і робить усе, щоб наші оборонці мали якнайбільше зброї, далекобійної зброї, потужної зброї", - сказав він.

++21:55++

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні висловив співчуття родинам двох загиблих під час російської атаки дронами рятувальників. "Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалося гасіння пожежі після першого. Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент протиповітряної оборони - сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами", - сказав він.

++21:33++

На відбудову "Мрії" збирають за допомогою гри Microsoft

Розробники гри Microsoft Flight Simulator створили доповнення з українським літаком Ан-225 "Мрія", кошти від продажу якого підуть на його відновлення.

"Компанія випустила доповнення до відеогри Microsoft Flight Simulator, яка дозволяє спробувати себе в ролі пілота цифрової копії "Мрії". Це детальна копія справжнього літака, з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора", - повідомило міністерство цифрової трансформації України.

Гра доступна для Xbox, PC та у Steam.

++21:03++

Буданов: Китай навряд дасть зброю Росії

Керівник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов не думає, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії. "Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", - сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, єдиною країною, яка насправді передає "більш-менш серйозні" озброєння Росії є Іран. Підтверджень щодо постачання зброї росіянам Північною Кореєю українська розвідка не має. Водночас має про те, що Росія намагається вести відповідні переговори з М'янмою, але результати поки не відомі.

Читайте також: Блінкен наполягає: Китай роздумує над наданням військової допомоги РФ

++20:35++

Єллен у Києві: США переказали мільярд доларів бюджету України

Міністерка фінансів США Джанет Єллен приїхала до Києва з неанонсованим візитом.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен біля стіни пам'яті полеглим за Україну під час візиту до Києва 27 лютого 2023 року Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance

"Америка буде разом із Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю, з яким обговорювала подальші санкції США проти Росії та конфіскацію заморожених російських активів і їхнє спрямування на відбудову України. Водночас журналістам міністерка повідомила, що все ще існують значні юридичні перешкоди для повної конфіскації активів російського центрального банку на 300 мільярдів доларів, пише Reuters.

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вона привітала його зусилля, спрямовані на зміцнення державного управління та боротьби з корупцією. Єллен також оголосила переказ перших 1,25 мільярда доларів з нещодавно анонсованої бюджетної підтримки на 10 мільярдів. Виділення ще 8,65 мільярда очікується до 30 вересня.

++20:02++

Європейський Союз продовжив санкції щодо Білорусі за продовження репресій проти опозиції та підтримку війни Росії проти України на рік - до 28 лютого 2024 року.

Як нагадує агентство AFP, правителю Білорусі Олександру Лукашенку та 194 іншим особам, наближеним до його уряду, заборонений в'їзд до ЄС, а їхні активи заморожені. Санкції також спрямовані на 34 білоруські компанії, європейське фінансування яких забороняється. Білорусь підпадає і під цільові економічні санкції, включаючи обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці та транспорті.

++19:38++

Знищений у Білорусі літак був російським флагманом - ByPol

Російський військовий літак А-50, який підірвали на білоруському аеродромі "Мачулищі", був обраний для атаки не випадково: він важливий для армії РФ, оскільки його використовували для наведення російських ракет на цілі в Україні, розповів DW глава опозиційного об'єднання колишніх білоруських силовиків ByPol Олександр Азаров. "Це як флагманський корабель у повітряному флоті. За ним злітають носії "Кинджалів" і виконують його вказівки. Таких літаків небагато", - пояснив він.

Російський А-50 у "Мачулищах" (архівне фото) Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

У білоруській опозиції назвали атаку в Мачулищах "найуспішнішою диверсією" з початку 2022 року. Операцію нібито провели двоє білоруських партизанів, які залишили країну та перебувають в безпеці за кордоном, а вартість знищеного літака становить 330 мільйонів євро.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко провів сьогодні засідання з силовиками та заявив, що необхідно відстежувати на кордонах "будь-яку найдрібнішу агресивність" та вживати необхідних заходів. Про причину наради офіційно не повідомлялося. Водночас очевидці кажуть, що влада Білорусі значно посилила перевірку на виїзді з країни, а білоруським правозахисникам стало відомо про перші затримання у зв'язку з вибухом на аеродромі.

Тим часом у Кремлі відмовляються коментувати повідомлення про вибухи в Мачулищах. "Нам нічого тут сказати. В інформації, яка була опублікована, йшлося про Білорусь. Білорусь спростувала. Тут нічого додати", - заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Що саме спростували в Білорусі - не зрозуміло.

++19:02++

РФ збільшує особовий склад на "гарячих" напрямках - генштаб ЗСУ

Російська армія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу. За інформацією генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), на тимчасово окуповану територію Луганської області РФ перекинула до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області.

Сьогодні росіяни завдали по території України вісьмох ракетних і 28 авіаційних ударів, 12 з яких - іранськими ударними безпілотниками типу "Шахед-136", а також здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається високою по всій території України, попереджує генштаб.

"Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ", - йдеться у вечірньому зведенні.

Українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Сьогодні знищили 9 з 12 іранських дронів і один безпілотник типу Zala. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, район зосередження сил РФ і позицію їхньої протиповітряної оборони.

++18:36++

Польща протягом кількох тижнів відправить Україні наступну партію танків Leopard 2A4, заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик агентству PAP. "Незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання. Це перспектива на кілька тижнів", - зазначив він.

Ідеться про 10 танків, які, за словами Дворчика, вже "практично перебувають у процесі передачі, тому скоро будуть в Україні". Раніше Польща передала Україні перші чотири "Леопарди".

Читайте також: Польща готова навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16

++18:08++

Глава "Укрзалізниці" подає у відставку

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін подає у відставку. "За спільним рішенням з віцепрем'єром Кубраковим очолю офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі", - написав він у соціальних мережах.

Герої тилу: як залізничники вивозять людей з війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++17:44++

Перехід на відновлювані джерела енергії - питання національної безпеки для України, сказав перед неформальною зустріччю міністрів енергетики країн Європейського Союзу в Стокгольмі український міністр Герман Галущенко.

"У майбутньому українська енергосистема має складатися наполовину з атомних, а наполовину - з відновлюваних джерел енергії. Раніше у нас була стратегія досягти 25 відсотків відновлюваних джерел енергії до 2030 року. Але тепер ми готові переглянути цей графік", - сказав він.

Однією з тем засідання має стати майбутня співпраця України з ЄС у питаннях реконструкції електромереж та інтеграція ринку електроенергії. Галущенко нагадав, що в Україні вже третій тиждень немає дефіциту енергопостачання, та висловив сподівання, що на перезапуск експорту електроенергії до ЄС, коли енергосистема остаточно стабілізується і в ній з'явиться надлишок.

++17:17++

Папа Римський хоче залучити Орбана до "мирних переговорів" між Україною та РФ - ЗМІ

Папа Римський Франциск відвідає Угорщину, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, а також із біженцями з України. Візит запланований на 28-30 квітня. Очікується, що одними з основних тем стануть війна Росії проти Україні та мігранти. При цьому, як стверджують ватиканські оглядачі, Папа Римський сподівається, що Орбан допоможе зіграти роль мирного посередника між Україною та РФ, бо підтримує тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним, пише агенція AFP.

Орбан і Франциск (фото - з архіву) Фото: VATICAN MEDIA via REUTERS

Днями Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним. Тим часом в Угорщині заявили, що готують перший від початку повномасштабної війни візит Орбана в Київ.

++16:44++

Громадяни України зможуть в'їжджати в Грузію без візи та залишатися там два роки. Відповідна постанова опублікована на сайті грузинського уряду.

++16:06++

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш на відкритті засідання Ради ООН з прав людини в Женеві розкритикував порушення Росією прав людини в Україні. Він наголосив, що розв'язана Росією агресивна війна проти України призвела до наймасовіших порушень прав людини в нинішні часи, загибелі людей, руйнувань та переміщення осіб у великому масштабі. Гутерріш додав, що удари по мирних жителях та громадянській інфраструктурі спричинили численні жертви та жахливі страждання, а Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало десятки випадків сексуального насильства. Також генсек наголосив на грубих порушеннях норм гуманітарного права, зокрема на жорстокому поводженні з військовополоненими та викраденні цивільних осіб.

На засіданні Ради ООН з прав людини 47 країн-членів мають намір домовитися про продовження мандату комісії ООН, яка фіксує воєнні злочини під час війни Росії проти України.

++15:35++

В уряді Німеччини заперечують, що президент США Джо Байден погодився надати Україні сучасні американські бойові танки Abrams лише через тиск ФРН і всупереч рекомендаціям своїх військових чиновників.

Заступник речника німецького уряду Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) зазначив, що спільного рішення досягнули за взаємною згодою шляхом конструктивних переговорів. Він вкотре заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не висував умову надання Сполученими Штатами "Абрамсів" Україні для розблокування постачання їй німецьких танків Leopard, передає dpa.

Напередодні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Байден вирішив не відправляти Україні "Абрамси", бо його військові сказали, що ті не є необхідними на полі бою, але німецьке керівництво заявило, що не передасть "Леопарди", поки Вашингтон не зробить перший крок. Тому Байден погодився зробити це "у довгостроковій перспективі", хоч Abrams - не те, що потрібно українській армії зараз, додав Салліван.

На запитання щодо ймовірності постачання американських танків в Україну до кінця цього року Салліван відповів так: "Леопарди" відправляються зараз, і це приклад того, як Байден згуртовує навколо себе глобальний альянс, щоб Україна отримала те, що їй необхідно".

++15:05++

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав не ігнорувати тривогу сьогодні. "Щось намічається", - написав він у Telegram.

++14.38++

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що викрила російську агентурну мережу, яка займалася розвідкою розташування стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу в прифронтових районах півдня України. Крім того, ймовірні агенти ФСБ "коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, зокрема енергогенеруючих підприємствах", зазначається у заяві пресслужби СБУ.

У результаті спецоперації в Одесі вдалося затримати ймовірного організатора агентурної мережі, місцевого жителя та помічника депутата парламенту анексованого РФ Криму Костянтина Мальчикова, повідомляється далі. "Встановлено, що одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. Саме за його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств в Одеській області, які виробляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ", - заявили у СБУ.

++14.20++

У Кремлі прокоментували презентований днями "мирний план" Китаю щодо війни в Україні. "Будь-які спроби виробити плани, які сприятимуть переведенню конфлікту в мирне русло, заслуговують на увагу", - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Деталі врегулювання при цьому "мають бути предметом ретельного аналізу, врахування інтересів різних сторін", зазначив він і додав, що це "дуже тривалий і напружений процес". При цьому в Кремлі, за словами Пєскова, "не бачать жодних передумов для виходу всієї цієї історії у мирне русло". На запитання про повернення анексованого РФ Криму Україні він зазначив, що в Москві не можуть уявити собі обставини, в яких це було б можливим.

Читайте також: Байден: "Мирний план" Китаю вигідний лише Росії

++14.00++

Російські окупаційні війська обстрілюють смт Курахівка Курахівської громади Донецької області, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Є інформація про одного загиблого цивільного. Обстріл триває", - написав Єрмак у Telegram.

++13:35++

ЄС шукатиме викрадених Росією українських дітей

Єврокомісія разом із Польщею та ООН запускає ініціативу щодо спільного збору доказів про депортацію українських дітей.

Історія повернення дитини, вивезеної до РФ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

З початку вторгнення військові РФ вивезли тисячі українських дітей для усиновлення в Росії, сказала офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу в Брюсселі в понеділок, 27 лютого. "Викрадення українських дітей - це величезна соціальна проблема, трагедія та злочин", - наголосила вона, повідомляє кореспондентка DW.

Мета спільної ініціативи - знайти насильно вивезених дітей та притягнути до відповідальності винних. Найближчими днями Єврокомісія розповість про ініціативу докладніше.

Читайте також: Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

++13.05++

Десятим пакетом санкцій щодо Росії ЄС заборонить громадянам РФ обіймати посади в органах правління підприємств критичної інфраструктури на території Євросоюзу, а також закриє доступ російським компаніям до газосховищ у країнах ЄС.

Євросоюз запроваджує також нові правила звітності про заморожені активи - тепер вони поширюються не лише на приватні, а й на державні активи РФ. У такий спосіб Брюссель має намір ідентифікувати їхнє місцезнаходження. Крім того, вводиться обов'язок звітувати про спроби продажу активів напередодні запровадження санкцій внаслідок витоку інформації. Його порушення може призвести до кримінальних наслідків, сказав високопосадовець ЄС на брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW.

Читайте також: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій проти РФ: що в ньому

Від чартерних компаній вимагатимуть додаткову інформацію, щоб запобігти в'їзду в ЄС росіян, які перебувають під санкціями. Буде накладено заборону на транзит через треті країни товарів подвійного призначення з ЄС, щоб не допустити їхнього потрапляння до Росії і в результаті на поле бою в Україні.

Ембарго накладено на російський бітум та асфальт, а також на синтетичний каучук. Для останнього працює перехідний період у 16 ​​місяців, щоб країни, які його купують, могли поступово перейти на закупівлі в інших постачальників.

Під санкції потрапили пропагандистські канали RT і Sputnik арабською мовою, "Патріот" Євгена Пригожина, члени "Роскомнагляду", а також окремі співробітники ЗМІ. Крім того, штрафні заходи торкнулися іранських компаній, які закуповували товари, що їх використовувала армія РФ в Україні, а також компанії в Дубаї, що належить "Радкомфлоту".

Санкційний список поповнили члени Ради федерації, 12 високопосадовців міноборони РФ, командири ПВК "Вагнера", які штурмували Соледар, особи, причетні до депортації українських дітей та представники "влади" на окупованих РФ територіях України.

++12.49++

Росія станом на понеділок тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі шість бойових кораблів, серед них є підводний носій крилатих ракет "Калібр", повідомив речник оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров. За його словами, вранці росіяни вивели в Чорне море підводний човен, який озброєний ракетами "Калібр". На його борту перебувають чотири ракети. Назаров зазначив, що російські кораблі тримаються на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

++12.30++

Дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок понеділка, 27 лютого, відсутній і наразі не прогнозується, повідомляє пресслужба компанії "Укренерго". Зазначається, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій. При цьому через водопілля активно працюють гідроелектростанції, імпорт електроенергії наближається до нуля. "З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися взнаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення. У решті регіонах мережеві обмеження відсутні. ", - йдеться в повідомленні.

++12.19++

Росія, ймовірно, буде стурбована нещодавніми вибухами у Маріуполі, оскільки раніше вважала цю зону недосяжною для звичайних українських ударних засобів, йдеться у новому зведенні військової розвідки Великобританії, опублікованому у понеділок у Twitter міністерства оборони країни. Британські розвідники зазначають, що з 21 лютого 2023 року проросійські офіційні особи повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі окупованого Росією міста Маріуполь. Серед місць вибухів - сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний комбінат, який Росія використовує як військову базу. "Попри значні руйнування на початку війни, Маріуполь важливий для РФ, оскільки це найбільше місто, захоплене нею у 2022 році, яке вона досі контролює, і розташоване на ключовому логістичному маршруті", - ідеться у звіті. Маріуполь розташований на відстані щонайменше 80 кілометрів від лінії фронту, нагадує британське міноборони.

Санкції проти "групи Вагнера"

++12.05++

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб, пов'язаних із засновником російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Пригожиним, йдеться у повідомленні міністерства економіки у понеділок. "Спільно з нашими партнерами посилюємо та синхронізуємо санкційний тиск на державу-агресора. Україна ще минулого року запровадила санкції щодо засновника "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина, його близьких, деяких осіб з оточення. Нещодавно додаткові санкції проти Пригожина та пов'язаних з ним осіб ухвалили Сполучені Штати та Європейський Союз. Ланцюжки, на яких тримається бізнес-імперія Пригожина, постачання зброї ПВК, мають бути зруйновані", - зазначила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки, голова міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики Юлія Свириденко.

++11.30++

2,6 тисячі постраждалих українців направлено на спеціалізоване лікування до клінік Європи, йдеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я.

"Цього тижня евакуювали групу з 44 громадян, серед яких - люди з мінно-вибуховими пораненнями із Львівщини, Київщини, Дніпропетровщини, Вінниччини, Одещини та територій активних бойових дій. Крім того, евакуйовані й онкопацієнти, які потребують продовження спеціалізованого лікування. Пацієнтів прийняли у медзакладах Австрії, Данії, Німеччини, Норвегії та Іспанії.", - йдеться в повідомленні.

++11.16++

У німецькому місті Потсдам на Гарнізонній церкві, що наразі реставрується, спаплюжено величезний плакат, вивішений на знак солідарності з Україною. Поліція Бранденбурга повідомила у понеділок, що вже встановила особу підозрюваного. За її даними, 40-річний зловмисник зняв на відео свої дії і опублікував його в соціальних мережах. На великому 20-метровому плакаті на церкві було зображено матір з дитиною в рамках мистецького проєкту з портретами українських жінок. Підозрюваний вирізав обличчя жінки, зображеної на плакаті, і розмістив на його місці інший плакат з політичним меседжем про війну в Україні, повідомляє AFP. Для цього чоловік, очевидно, проник на охоронюваний будівельний майданчик у неділю ввечері, додали в поліції. Поліція також з'ясовує, чи має підозрюваний зв'язок з іншими злочинами в Потсдамі.

Плакат на підтримку України на Гарнізонній церкві у Потсдамі Фото: Bernd Settnik/dpa/picture alliance

++10.59++

У Хмельницькому в лікарні помер співробітник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. "На жаль, є ще одна смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного героя - рятувальника. Співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Гамалій у Telegram. Раніше повідомлялося, що в Хмельницькому під час виконання службових обов'язків під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок нічної атаки ударними дронами, загинув співробітник ДСНС.

++10.44++

Правоохоронці викрили ще одного агента ФСБ РФ, який передавав російським окупантам дані про енергетичні об'єкти Одеської області та оборонні підприємства, повідомляє Офіс генерального прокурора. "За даними слідства, мешканець Одеси добровільно погодився на співпрацю зі співробітником ФСБ РФ. За його завданням він розвідував місця дислокації об'єктів енергетичної інфраструктури та стратегічно важливих об'єктів оборонно-промислового комплексу на Одещині", - йдеться в повідомленні відомства у понеділок. За інформацією прокуратури, під час виконання завдань російських кураторів інформатор також передавав дані про результати ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури для її повторного ураження та остаточного виведення з робочого стану. Одеситу повідомлено про підозру в державній зраді, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

++10.22++

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній засновника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram. "Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти компаній куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та пов'язаних із ним структур", - написав він.

Єрмак: Потрібно чітко зрозуміти, що Китай насправді готовий робити

++09.51++

Оприлюднена Китаєм позиція щодо мирного врегулювання війни Росії проти України є гарним сигналом потенційної готовності брати участь у процесі врегулювання, однак насамперед потрібно дивитися на дії, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Потрібно чітко зрозуміти, що Китай насправді має на увазі й що він готовий робити, щоб допомогти закінчити цю війну", - заявив Єрмак в ефірі американського телеканалу Fox News, повідомляє пресслужба Офісу президента. Він також наголосив, що буде дуже великою і небезпечною помилкою, якщо Китай вирішить постачати будь-яку зброю і те, що допоможе росіянам і далі вбивати українців, руйнувати цивільну інфраструктуру. І це суперечитиме тій позиції щодо мирного врегулювання, яку Китай декларує, додав він.

++09.24++

Міністерство оборони РФ встановлює контроль над усіма російськими підрозділами, задіяними в Україні, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW). На думку його експертів, про це свідчить, зокрема, активну інтеграцію 1-го і 2-го армійських корпусів "ДНР" і "ЛНР" у російську армію, обмеження з боку міноборони РФ постачання ПВК "Вагнер" боєприпасів і блокування вербування ув'язнених, а також зняття з ПВК "Вагнер" відповідальності за Бахмут, введення в цей район підкріплення російських регулярних військ. На думку аналітиків ISW, "зусилля Путіна підготувати населення РФ до тривалої війни свідчать про те, що він усвідомив, що тільки міноборони РФ може утримувати великі механізовані сили, необхідні для досягнення його цілей в Україні".

++08.59++

Співробітник ДСНС загинув у Хмельницькому під час виконання службових обов'язків під час гасіння пожежі, що виникла внаслідок нічної атаки ударними дронами, повідомив міський голова Олександр Симчишин. "Загиблий - герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов'язку", - написав він у Telegam в понеділок уранці. Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки Хмельницького ударними дронами загинула одна людина, ще 4 дістали поранення, є пошкодження будівель.

++08.28++

За минулу добу внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона загинула одна людина, двоє отримали поранення, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, російські війська вночі "щільно працювали" по Херсону. "Зранку також чути вибухи. За останню добу внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення", - написав чиновник.

++08.18++

Одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу Глухівської громади на Сумщині, загалом за добу російські окупанти випустили 76 снарядів по 4 тергромадах області, повідомили в ОВА. "Протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Білопільської, Глухівської, Новослобідської, Хотіньської. Було зафіксовано 76 прильотів із мінометів та артилерії", - йдеться в повідомленні в Telegram ввечері у неділю. Зокрема, артилерійським обстрілом села Будівельне Глухівської громади пошкоджено 6 будинків, знищено приватний магазин. Поранень зазнала одна цивільна особа.

Удари дронами по Хмельницькому, є жертви

++08.02++

Унаслідок нічної атаки на Хмельницький ударними дронами загинула одна людина, ще 4 дістали поранення, є пошкодження будівель, повідомив міський голова Олександр Симчишин. "Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель", - написав він у Telegram в понеділок уранці. Симчишин зазначив, що триває гасіння пожеж.

++07.50++

Основні зусилля російська армія зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ у понеділок.

Протягом минулої доби росіяни завдали 5 ракетних та 13 авіаційних ударів, понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Так, за інформацією генштабу, в районі Бахмутівки Донецької області, в період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. На тлі бойових успіхів ЗСУ у ворожих військах відзначається масове дезертирство. У зв'язку з цим командування лякає солдатів, що російські військовослужбовці, які з 2017 року знаходяться в статусі тих, хто самовільно залишив військову частину, отримали покарання від 4 до 12 років позбавлення волі, зауважують у генштабі ЗСУ.

Також повідомляється, що через побоювання деокупації українських територій, в населеному пункті Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" готується до втечі на територію тимчасово окупованого Криму.

++07.35++

У ніч на понеділок російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". За попередньою інформацією генерального штабу ЗСУ, 11 цих дронів збили українські захисники.

++07.30++

У ніч на понеділок російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зафіксовано два прильоти на об'єкт цивільної нежитлової інфраструктури, без жертв, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

++07.11++

Вашингтон веде переговори з Берліном і Варшавою про проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Виступаючи в ефірі суспільно-правового телеканалу ARD, Пісторіус повідомив, що наразі проведення навчань "розглядається", не навівши жодних інших подробиць. За його словами, військові маневри в країні, що межує з Україною, послужили б "дуже чітким" сигналом союзникам по НАТО, а також і президенту Росії Володимиру Путіну. НАТО "далеко не таке слабке, як тривалий час вважав" Путін, сказав глава міноборони ФРН, зазначивши, що альянс "набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року", до вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року. Проте "для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", додав Пісторіус.

Читайте також: У Франції готують військових до боїв високої інтенсивності

Читайте також новини дня за 26 лютого.