  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Наслідки атаки дронами Києва, грудень 2022
Наслідки атаки дронами Києва, грудень 2022Фото: Sergei Supinsky /AFP/Getty Images
КонфліктиУкраїна

Уночі РФ атакувала Хмельницький, загинули рятувальники

Аліна Коломієць
42 хв. тому

Унаслідок нічної атаки росіян на Хмельницький загинув рятувальник, який гасив пожежу. Ще чотири людини поранені.

https://p.dw.com/p/4O0kY

У ніч на понеділок, 27 лютого, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Унаслідок атаки на Хмельницький загинула одна людина, ще четверо - поранені, повідомив міський голова Олександр Симчишин. За його словами, загиблий - рятувальник ДСНС.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель… Загиблий Герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку", - написав він у Telegram. Симчишин додав, що триває гасіння пожеж. 

Згодом голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в лікарні помер ще один співробітник ДСНС. "На жаль, є ще одна смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного героя - рятувальника. Співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Гамалій у Telegram.

Читайте також: Українські війська з вересня знищили понад 650 крилатих ракет і 610 дронів РФ

ЗСУ збили 11 дронів над Україною

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), усього російські окупанти з 23:00 неділі і до ранку понеділка застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". За попередньою інформацією, 11 з цих дронів збили українські захисники. 

Читайте також: Росія планує купити у Китаю сто дронів-камікадзе - Spiegel

Герої тилу: як рятувальники ДСНС шукають людей у завалах

Київські інженери збирають безпілотники для ЗСУ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Танки M1A2 Abrams

Байден вирішив поставити Києву танки Abrams під тиском ФРН

Політика4 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як НАТО патрулює небо на кордонах з Росією

Як НАТО патрулює небо на кордонах з Росією

Конфлікти36 хв. тому02:51 хв.
Чоловік та жінка забирають речі зі свого будинку в Запоріжжі після того, як його зруйнувала російська ракета, 1 січня 2023 року

Після року війни: чому ми втомлюємося від співчуття?

Після року війни: чому ми втомлюємося від співчуття?

Суспільство2 год. тому
external

"Віче" - потужний голос українців в Берліні

"Віче" - потужний голос українців в Берліні

Суспільство25 лютого 2023 р.05:36 хв.
Українські танки під Бахмутом, січень 2023 року

"Мирний план" Китаю. Що про нього кажуть на Заході

"Мирний план" Китаю. Що про нього кажуть на Заході

Конфлікти25 лютого 2023 р.
external

Акція солідарності з Україною в Берліні

Акція солідарності з Україною в Берліні

Суспільство24 лютого 2023 р.03:12 хв.
Гаага, Нідерланди

Світ солідарний з Україною - демонстрації до першої річниці війни

Світ солідарний з Україною - демонстрації до першої річниці війни

Суспільство24 лютого 2023 р.17 фото
На головну сторінку