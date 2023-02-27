Уночі РФ атакувала Хмельницький, загинули рятувальники

Унаслідок нічної атаки росіян на Хмельницький загинув рятувальник, який гасив пожежу. Ще чотири людини поранені.

У ніч на понеділок, 27 лютого, росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Унаслідок атаки на Хмельницький загинула одна людина, ще четверо - поранені, повідомив міський голова Олександр Симчишин. За його словами, загиблий - рятувальник ДСНС.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про 1 загиблого та 4 поранених. Пошкоджено низку будівель… Загиблий Герой-рятівник ДСНС. Загинув під час виконання службового обов’язку", - написав він у Telegram. Симчишин додав, що триває гасіння пожеж.

Згодом голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в лікарні помер ще один співробітник ДСНС. "На жаль, є ще одна смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного героя - рятувальника. Співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Гамалій у Telegram.

Читайте також: Українські війська з вересня знищили понад 650 крилатих ракет і 610 дронів РФ

ЗСУ збили 11 дронів над Україною

За даними генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), усього російські окупанти з 23:00 неділі і до ранку понеділка застосували по території України 14 БпЛА типу "Shahed". За попередньою інформацією, 11 з цих дронів збили українські захисники.

Читайте також: Росія планує купити у Китаю сто дронів-камікадзе - Spiegel

Герої тилу: як рятувальники ДСНС шукають людей у завалах To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video